سلاح الجو الإسرائيلي يدمر 250 قذيفة هاون ومستودعات للأسلحة ومنصات جاهزة للإطلاق في أنحاء قطاع غزة

تمكن جنود الفرقة 162 في جباليا بالتعاون مع جنود وحدة التجميع 636 التابعة لحرس الحدود من تحديد موقع إطلاق الصواريخ باتجاه مدينة سديروت ووجهت القوات طائرة هاجمت موقع الإطلاق ودمرته

نفذ سلاح الجو خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هجمات على عدة مواقع لإطلاق الصواريخ في مختلف أنحاء قطاع غزة. وحدد جنود الفرقة 162 في جباليا بالتعاون مع جنود وحدة التجميع 636 التابعة لحرس الحدود موقع إطلاق الصواريخ باتجاه مدينة سديروت، ووجهت القوات طائرة هاجمت موقع الإطلاق ودمرته.

في الأثناء، داهم مقاتلو الوحدة الخاصة دوفدفان مبنى تابعا لعناصر حماس وعثروا هناك على حوالي 250 صاروخا وقذيفة هاون وقذائف آر بي جي جاهزة للاستخدام. كما تم العثور على أسلحة ومعدات عسكرية أخرى هناك. وفي وقت لاحق، قام مقاتلو لواء جفعاتي بتدمير مصنع لإنتاج المعدات العسكرية وعثروا على مئات القنابل اليدوية والصواريخ وقذائف لاو.

ورصدت قوات الذراع البحرية خلية قامت بإطلاق النار على قوات المناورة في قطاع غزة وهاجمتها.