تقرير| مقتل 20 جنديًا إسرائيليًا بنيران صديقة وحوادث في غزة

يفسر الجيش الإسرائيلي هذا العدد من الضحايا بوجود عدد كبير من القوات في الميدان، وطبيعة القتال وإرهاق القوات. ومن العوامل الأخرى، الافتقار إلى الانضباط العملياتي وضعف التنسيق بين القوات

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي الثلاثاء أن قوات الدفاع الإسرائيلية فقدت 20 جنديا خلال العملية البرية في قطاع غزة نتيجة لحوادث عملياتية تشمل حوادث إطلاق نيران صديقة و"انحراف إطلاق نار" وحوادث مركبات عسكرية.

ومن ثم، فمن بين 105 جنود إسرائيليين قتلوا في الهجوم البري على غزة، فإن نحو خمسهم لم يمت على يد العدو.

IDF Spokesperson قوات الجيش الإسرائيلي في غزة يوم 4 ديسمبر.

وجاء في التقرير أن 13 منهم قتلوا في "حوادث إطلاق نار صديقة من الجانبين" عندما تم الاعتقاد خطأ أنهم كانوا من مسلحي حماس. ووقعت هذه الحوادث أثناء الغارات الجوية أو نيران الدبابات أو المشاة.

وأفادت التقارير بمقتل جندي في "انحراف إطلاق نار"، حيث أطلقت القوات الإسرائيلية رصاصة باتجاهه، فأصابته بالخطأ. ثم ورد أن اثنين آخرين قُتلا بنيران الرشاشات الثقيلة.

علاوة على ذلك، قُتل جنديان في حوادث تعرضت لها آليات عسكرية، حيث دهستها الدبابات وناقلات الجنود المدرعة. وفي حالة مأساوية أخرى جاء أن جنديين أخريين قُتلا بشظايا الجيش الإسرائيلي.

ويفسر الجيش الإسرائيلي هذا العدد من الضحايا بالعدد الكبير من القوات في الميدان، وطبيعة القتال وإرهاق القوات. ومن العوامل الأخرى المذكورة الافتقار إلى الانضباط العملياتي وضعف التنسيق بين القوات.