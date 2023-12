إسرائيل تعتزم إقامة نقطة تفتيش إضافية لشاحنات المساعدات في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين عن إنشاء نقطة تفتيش للمساعدات الإنسانية قبل دخولها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، قائلا إن ذلك "سيضاعف" حجم المساعدات التي تدخل الأراضي الفلسطينية. ويعتبر معبر رفح، من الجانب المصري نقطة الدخول الوحيدة إلى قطاع غزة التي يمكن للمنظمات الدولية استخدامها لتوصيل المساعدات.

