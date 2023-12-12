إسرائيل تعتزم إقامة نقطة تفتيش إضافية لشاحنات المساعدات في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين عن إنشاء نقطة تفتيش للمساعدات الإنسانية قبل دخولها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، قائلا إن ذلك "سيضاعف" حجم المساعدات التي تدخل الأراضي الفلسطينية

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين عن إنشاء نقطة تفتيش للمساعدات الإنسانية قبل دخولها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، قائلا إن ذلك "سيضاعف" حجم المساعدات التي تدخل الأراضي الفلسطينية. ويعتبر معبر رفح، من الجانب المصري نقطة الدخول الوحيدة إلى قطاع غزة التي يمكن للمنظمات الدولية استخدامها لتوصيل المساعدات.

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وشددت إسرائيل يوم الاثنين على أنه لن يتم فتح أي منفذ جديد، ولكن نقاط العبور المغلقة في إسرائيل في نيتسانا وكرم أبو سالم ستستخدم لإجراء عمليات التفتيش قبل إرسال الشاحنات عبر رفح. وأعلن الجيش الإسرائيلي على موقع X (تويتر سابقا) أن "هذا الإجراء سيضاعف كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة". وقالت وكالة الأمم المتحدة الإنسانية أوتشا يوم الأحد إن نحو 100 شاحنة تدخل غزة يوميا منذ انتهاء الهدنة التي استمرت أسبوعا في الأول من ديسمبر مقارنة بالمعدل اليومي البالغ 500 شاحنة قبل الحرب.

SAID KHATIB / AFP شاحنات تحمل مساعدات إنسانية تدخل قطاع غزة عبر معبر رفح مع مصر، 2 ديسمبر، 2023

وعند نقطة التفتيش الإضافية، سيتم تفتيش "الشاحنات التي تحمل المياه والغذاء والإمدادات الطبية ومواد بناء الملاجئ"، بحسب بيان مشترك صادر عن الجيش الإسرائيلي وتنسيق أعمال الحكومة في المناطق، COGAT جهاز وزارة الأمن الإسرائيلية المسؤول عن الشؤون المدنية الفلسطينية.

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ومن المقرر أن تجتمع الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء لبحث الأزمة الإنسانية، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي حق النقض (الفيتو) ضد قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.