وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى إسرائيل الإثنين القادم بدعوة من نظيره غالانت

وفي الوقت الذي لا يتوقع فيه أن يدفع الأمريكيون باتجاه وقف إطلاق النار تسود تقديرات بأن التوقعات هي سماع تقارير عن خفض حدة القتال في غزة والانتقال إلى الاستهدافات المحدودة

من المقرر أن يصل إلى إسرائيل في ذروة حربها مع حماس وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بعد أربعة أيام على زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، وفق النشر في واينت.

وفي الوقت الذي لا يتوقع فيه أن يدفع الأمريكيون باتجاه وقف إطلاق النار في غزة، تسود تقديرات بأن التوقعات هي أن يسمعوا تقارير عن خفض حدة القتال في غزة والانتقال إلى الاستهدافات المحدودة.

وكان الرئيس جو بايدن قد أكد دعمه لإسرائيل أمس في احتفال بمناسبة إشعال شمعة الحانوكا المرتبطة بانتصار العدد القليل من المقاتلين على الآلاف المؤلفة في تصوير للحالة الإسرائيلية التي تواجه جبهات متعددة في آن ابتداء من قطاع غزة والضفة الغربية صعودا إلى الحدود الشمالية وانتهاء باليمن التي تراهن على نجاحها في إعمال ضغط دولي عبر العصب الملاحي من أجل التوصل إلى وقف القتال في غزة.

وقال بايدن إنه سيواصل تزويد إسرائيل بالإمدادات العسكرية "حتى نتخلص من حماس، ولكن يجب أن نتوخى الحذر. لأن الرأي العام العالمي قد يتغير بين ليلة وضحاها".

IDF Spokesperson جنود إسرائيليون في قطاع غزة

وفي الوقت نفسه، أقر بايدن بأن لديه خلافات مع بعض القيادات الإسرائيلية. وقال الرئيس الأمريكي: "أعرف نتنياهو منذ 51 عاما. توجد على مكتبه صورة لي معه، عندما كان يعمل هنا في السلك الدبلوماسي وكنت عضوا في مجلس الشيوخ وعمري 32 عاما. كتبت له أعلاها، "بيبي، أنا أحبك، لكنني لا أتفق مع أي شيء تريد قوله. الأمر نفسه يصح تقريبا اليوم. إنها نقطة صعبة".