English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر

وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى إسرائيل الإثنين القادم بدعوة من نظيره غالانت

i24NEWS
دقيقة 5
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت (إلى اليمين) يرحب برئيس البنتاغون لويد أوستن.
Ariel Hermoni/Ministry of Defenseوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت (إلى اليمين) يرحب برئيس البنتاغون لويد أوستن.

وفي الوقت الذي لا يتوقع فيه أن يدفع الأمريكيون باتجاه وقف إطلاق النار تسود تقديرات بأن التوقعات هي سماع تقارير عن خفض حدة القتال في غزة والانتقال إلى الاستهدافات المحدودة

من المقرر أن يصل إلى إسرائيل في ذروة حربها مع حماس وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بعد أربعة أيام على زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، وفق النشر في واينت.

وفي الوقت الذي لا يتوقع فيه أن يدفع الأمريكيون باتجاه وقف إطلاق النار في غزة،  تسود تقديرات بأن التوقعات هي أن يسمعوا تقارير عن خفض حدة القتال في غزة والانتقال إلى الاستهدافات المحدودة. 

Video poster

وكان الرئيس جو بايدن قد أكد دعمه لإسرائيل أمس في احتفال بمناسبة إشعال شمعة الحانوكا المرتبطة بانتصار العدد القليل من المقاتلين على الآلاف المؤلفة في تصوير للحالة الإسرائيلية التي تواجه جبهات متعددة في آن ابتداء من قطاع غزة والضفة الغربية صعودا إلى الحدود الشمالية وانتهاء باليمن التي تراهن على نجاحها في إعمال ضغط دولي عبر العصب الملاحي من أجل التوصل إلى وقف القتال في غزة.

وقال بايدن إنه سيواصل تزويد إسرائيل بالإمدادات العسكرية "حتى نتخلص من حماس، ولكن يجب أن نتوخى الحذر. لأن الرأي العام العالمي قد يتغير بين ليلة وضحاها". 

IDF Spokesperson
IDF Spokespersonجنود إسرائيليون في قطاع غزة

وفي الوقت نفسه، أقر بايدن بأن لديه خلافات مع بعض القيادات الإسرائيلية. وقال الرئيس الأمريكي: "أعرف نتنياهو منذ 51 عاما. توجد على مكتبه صورة لي معه، عندما كان يعمل هنا في السلك الدبلوماسي وكنت عضوا في مجلس الشيوخ وعمري 32 عاما. كتبت له أعلاها، "بيبي، أنا أحبك، لكنني لا أتفق مع أي شيء تريد قوله. الأمر نفسه يصح تقريبا اليوم. إنها نقطة صعبة".

تلقت هذه المقالة 0 تعليق