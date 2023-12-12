لواء المظليين يشتبك في مواجهات مع حماس في الزيتون والشجاعية ويعثر على صواريخ وأسلحة بين المنازل

وخلال عمليات التفتيش في المناطق التي تنتشر فيها مساكن نشطاء حماس، عثر جنود الكتيبة 7421 على صواريخ غراد جاهزة للإطلاق، ومئات العبوات الناسفة، وعشرات الأسلحة، ومخرطة تستخدم لإنتاج الصواريخ

أسفرت مواجهات خاضها لواء المظليين خلال الأسبوع الماضي في منطقتي الزيتون والشجاعية في قلب مدينة غزة عن مقتل عدد من مسلحي حماس وإلقاء القبض على عدد آخر، للتحقيق معهم. واكتشفت القوة أنفاقًا تحت الأرض وقامت بتدمير أربع شبكات أنفاق رئيسية تحت الأرض.

وخلال عمليات التفتيش في المناطق التي تنتشر فيها مساكن نشطاء حماس، عثر جنود الكتيبة 7421 على صواريخ غراد جاهزة للإطلاق، ومئات العبوات الناسفة، وعشرات الأسلحة، ومخرطة تستخدم لإنتاج الصواريخ. بالإضافة إلى ذلك، اكتشف جنود الكتيبة 202 عدة بطاقات ذاكرة تحتوي على مواد تم تصويرها من قبل مسلحي حماس يوم السبت 7 أكتوبر.

IDF Spokesperson عملية لواء المظليين في الزيتون والشجاعية بمدينة غزة، 12 ديسمبر.

وقال قائد لواء المظليين: "الأمر الأكثر أهمية هو أولاً وقبل كل شيء قدرتنا على حماية بعضنا البعض، وإكمال المهمة وإعادة الجميع إلى منازلهم بأمان. أنتم تقومون بعمل رائع - أنتم مكابيو هذا الجيل."