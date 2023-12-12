الجيش الإسرائيلي برسالة للحوثيين: اقلاع سفن الصواريخ "ساعر 6" المتطورة في البحر الأحمر

كما أكد الجيش الإسرائيلي عن تشكيل تحالف من عدة دول لمواجهة تهديدات الحوثيين في منطقة باب المندب

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الثلاثاء بأنه لأول مرة أقلعت سفينة صواريخ من طراز "ساعر 6" في البحر الأحمر. وأكد قائد أسطول السفن الصاروخية العقيد إلداد بوروخوفيتش:"لا يوجد أي مكان بعيد جدا بالنسبة للأسطول الثالث، الذي يعمل على الحماية، بالتعاون مع سلاح الجو، أمام العدو الذي يأتي من الجنوب والشرق".

وأضاف العقيد بوروخوفيتش: "يتمركز أكثر من ألف مقاتل في البحر. ولن نتوقف حتى يتم القضاء على آخر الإرهابيين. كما ينتشر الأسطول الثالث في منطقة البحر الأحمر إلى جانب ’ساعر 6’ وغيرها". ويعمل الأسطول الثالث في الساحات القريبة والبعيدة منذ اليوم الأول للحرب، كما يقوم الأسطول الثالث بالتجمع القتالي والهجوم على معاقل حماس، ومخابئهم، ويساعد القوات المناورة بالقضاء عليها".

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيانه :"خلال هذا الأسبوع رست لأول مرة في ميناء ايلات سفينة من طراز ’ساعر 6’ والتي انضمت الى النشاط العملياتي لسلاح البحرية، الى جانب هذا النشاط، استكملت الإجراءات الخاصة بالسفينة الرابعة والأخيرة للسفينة الحربية من طراز ’ساعر 6’ والتي استغرقت قرابة عامين، وهي وتيرة سريعة للغاية لتثبيت وتعديل أحدث أنظمة القتال وأكثرها تقدمًا في العالم المصنوعة باللونين الأزرق والأبيض. لأربع سفن حربية في نفس الوقت."

وأضاف البيان أنه منذ بداية الحرب في قطاع غزة ، قضى مقاتلو البحرية على مسلحين بينهم العشرات من النشطاء في سلاح البحرية التابع لحماس. إضافة لذلك تمت تصفيه غالبية قادة القوة البحرية لمنظمة حماس، والتي تضم مئات النشطاء وتختص بتنفيذ عمليات على الخط البحري.

بالإضافة إلى ذلك، وبالتعاون مع وحدات البحرية التي تضم مقر العمليات بما في ذلك سفينة الاستخبارات وغيرها من الوحدات التشغيلية والتكنولوجية، والقوات المقاتلة في الميدان، نجحت البحرية في إحباط عدد من الغواصات غير المأهولة، والتي غرضها هو الحاق الضرر بالأصول الاستراتيجية لدولة إسرائيل في البحر وعلى شواطئها.

في غضون ذلك، يؤكد الجيش الإسرائيلي أنه في ظل تهديد الحوثيين لحرية الملاحة في منطقة باب المندب، يتم تشكيل تحالف دولي - قوات أمريكية وبريطانية وفرنسية ودول أخرى - في حين أن هناك بالفعل فرق عمل أمريكية في المنطقة المجاورة إلى جانب العديد من الدول الأخرى.