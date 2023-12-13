الجيش الإسرائيلي يخلص جثامين رهينتين إسرائيليتين من قطاع غزة ،اليكم تفاصيل العملية

قتل خلال العملية نجل الوزير جادي ايزنكوت وجندي آخر

أعلن اليوم عن نجاح الجيش الإسرائيلي باستعادة جثامين رهينتين إسرائيليتين كانا اختطفا بعد مقتلهما في 7 أكتوبر الى قطاع غزة وهما الشابة عيدن زكريا والرقيب أول زيف دادو ، وسمح بالنشر اليوم أنه قتل خلال العملية التي استعاد بها الجيش الجثامين وعرف مكانهما كل من الرقيب أول (احتياط) مائير ايزنكوت (نجل رئيس هيئة الأركان السابق) والرقيب أول (احتياط) ايال مائير بركوفيتش وأصيب آخرين.

واختطفت عيدن (27 عاما) من الحفل في برعيم والذي وصلت اليه مع رفيقها اوفيك الذي قتل أيضا، وصديقتها لفنات الغازي والتي نجت. بينما خرج زيف للدفاع عن موقع كيسوفيم العسكري وسقط في القتال، وعلى مدار 17 يوما اعتبر مفقودا، لكن اتضح لاحقا أن جثمانه خطف الى غزة، وترك زيف زوجة وطفلة عمرها عام ونصف.

عملية تخليص الجثامين من القطاع دارت خلال الأيام الأخيرة شمالي قطاع غزة، ومن أجل الوصول الى الجثامين احتاج الجيش الإسرائيلي الى قوات كبيرة لتوفير الأمن في المنطقة، وسقط خلال العملية مقاتلين من وحدة المظليين. وهما الرقيب أول جال مائير ايزنكوت، نجل الوزير جادي ايزنكوت، والرقيب اول ايال مائير بركوفتش، كما أصيب آخرين.

وتمكن مقاتلو الوحدة 504 في شعبة المخابرات واللواء 551، أمس، من تحديد مكان الجثامين تحت الأرض. تم إحضارهم إلى إسرائيل وبعد التعرف عليهم من قبل المسؤولين الطبيين والحاخامات العسكريين، بالإضافة إلى معهد الطب الشرعي، تم تبليغ إلى العائلات.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن الجهاز الأمني كله يبذل جهودا يومية للوصول على معلومات عن المختطفين وإنقاذهم، ويخوضون عمليات خطيرة وأحيانا تنتهي بإصابة قوات وأضاف :"المهمة الوطنية التي تقف أمامنا هي العثور على المفقودين وإعادة المختطفين الى البيت، نعمل مع كافة الأجهزة الأمنية وبكل الوسائل الاستخباراتية والعملياتية لإعادة كافة المختطفين والمختطفات الى بيوتهم".