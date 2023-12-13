التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يعلن عن ضرب أهداف في جنوب لبنان وسوريا خلال الليل
في سوريا، أبلغ الجيش الإسرائيلي عن ضرب البنية التحتية للجيش السوري. أما في لبنان، فيقال إن منصة إطلاق حزب الله قد أصيبت.
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن ضرب أهداف في جنوب لبنان وسوريا بالدبابات والطيران. وتأتي هذه الضربات في أعقاب سلسلة من الهجمات على شمال إسرائيل في وقت سابق من يوم الثلاثاء.
في سوريا، أبلغ الجيش الإسرائيلي عن ضرب البنية التحتية للجيش السوري. أما في لبنان، فيقال إن منصة إطلاق حزب الله قد أصيبت.
🚨صافرات الإنذار تدوي بالقرب من حدود غزة
🚨صافرات الإنذار تدوي في بلدات إسرائيلية قرب قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين آخرين في غزة: إسحاق بن بسات وعيران ألوني
أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه سمح بالنشر أن قائد لواء جولاني المقدم يتسحاق بن باشيت (44 عاما) من سدي يعقوب، والرقيب عيران ألوني (19 عاما) من أوفاكيم، مقاتل في الكتيبة 51 التابعة للجيش الإسرائيلي. من لواء جولاني قتلوا الليلة الماضية في معركة الشجاعية شمال قطاع غزة
المملكة المتحدة تعلن عن "حادث" في البحر الأحمر بالقرب من مضيق باب المندب
تحديث وكالة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) أنها تلقت تقريرا عن "حادث" في محيط مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر بالمحيط الهندي.
ونصحت الوكالة السفن بـ"المرور عبر المضيق بحذر".
في الجلسة العامة للكنيست: تم فتح مناقشة حول التحفظات التي قدمها أعضاء الكنيست على قوانين الموازنة
افتتحت الجلسة العامة للكنيست مناقشة عشرات التحفظات المقدمة على قوانين الموازنة.
وتنتهي المناقشة اليوم في تمام الساعة 4:00 مساءً، وتستأنف غدًا من الساعة 9:00 صباحًا إلى الساعة 12:00 ظهرًا. وغداً، في نهاية المناقشة، يبدأ التصويت على مشاريع القوانين الثلاثة: مشروع قانون الموازنة الإضافية لعام 2023، ومشروع القانون الأساسي: اقتصاد الدولة، ومشروع قانون خفض العجز والحد من إنفاق الموازنة.
الجيش الإسرائيلي: تم تدمير 250 هدفا خلال يوم واحد، ومقتل مسلحين وهم في طريقهم لإطلاق الصواريخ
أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم خلال اليوم الماضي مهاجمة أكثر من 250 هدفًا وبنية تحتية في قطاع غزة، بالإضافة إلى ذلك، قام مقاتلو فريق لواء البصالح القتالي، إلى جانب مقاتلي كتيبة التجميع 636 في حرس الحدود، التعرف على خلية متطرفة في منطقة الشجاعية كانت في طريقها لإطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية.
وتوجه المقاتلون لطائرة تابعة للقوات الجوية التي هاجمت الخلية وقضت عليها.
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منظمات حقوقية لبريطانيا: "يجب التوقف الفوري عن إرسال الأسلحة إلى إسرائيل"
دعت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان، بما فيها منظمة هيومن رايتس ووتش، في رسالة مشتركة إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إلى "الوقف الفوري" لشحنات الأسلحة من بريطانيا إلى إسرائيل.
وتزعم المنظمات أن الحكومة البريطانية تخاطر بالتواطؤ في "جرائم خطيرة" وأن هناك "خطرًا واضحًا" من أن يتم استخدام الأسلحة في "انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، بما في ذلك الهجمات التي يمكن اعتبارها جرائم حرب".
وتشير بي بي سي إلى أنه وفقا للتقديرات، منذ عام 2015، نقلت بريطانيا أسلحة عسكرية إلى إسرائيل بقيمة لا تقل عن 472 مليون جنيه إسترليني.
منظمة حقوقية تدين هجمات الحوثيين في البحر الأحمر: "جريمة حرب"
أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، وقالت إنها جريمة حرب من جانبهم، بحسب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية.
وقالت المنظمة "يدعي الحوثيون أنهم ينفذون هجمات نيابة عن الفلسطينيين، في حين أنهم في الواقع يهاجمون ويعتقلون تعسفيا ويعرضون حياة المدنيين وأفراد الطاقم للخطر على متن السفن التي لا علاقة لها بأي هدف عسكري".
بايدن يحذّر إسرائيل من أنّها بصدد خسارة الدعم الدولي لحربها ضدّ حماس
حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من أنّ إسرائيل بصدد خسارة الدعم العالمي لحربها ضدّ حركة حماس بسبب قصفها "العشوائي" لقطاع غزّة.
وفي أشدّ انتقاد يوجّهه لنتانياهو منذ الهجوم الذي شنّته حماس على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر وأشعل فتيل الحرب الحالية، قال بايدن خلال فعالية انتخابية في واشنطن إنّه ينبغي على رئيس الوزراء الإسرائيلي "تغيير" موقفه بشأن حلّ الدولتين.
الجيش الإسرائيلي: "من المستحيل تدمير كتيبة حماس في الشجاعية من الجو"
🚨صافرات الإنذار تدوي في سديروت القريبة من حدود غزة
حماس ترحب بقرار الأمم المتحدة: ودعت المجتمع الدولي إلى مطالبة إسرائيل بالامتثال له
رحبت حماس بالقرار المقترح الذي أقرته الأمم المتحدة والذي يدعو إلى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار في قطاع غزة"، متجاهلة أنها تدعو أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين".
مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية: "يجب تنفيذ قرار الأمم المتحدة الداعي إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية فوراً"
قال الأمين العام للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الوزير حسين الشيخ، إن دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار" في قطاع غزة "توضح عزلة إسرائيل أمام المجتمع الدولي - ويدعو القرار أيضًا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين، وتمت الموافقة عليه بأغلبية كبيرة حيث أيدت 153 دولة وقف إطلاق النار، وصوتت عشر دول ضده وامتنعت أو تغيبت 23 دولة.
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 8 جنود خلال القتال في غزة، بينهم قائد كتيبة جولاني