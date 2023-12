الجيش الإسرائيلي: تم تدمير 250 هدفا خلال يوم واحد، ومقتل مسلحين وهم في طريقهم لإطلاق الصواريخ

أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم خلال اليوم الماضي مهاجمة أكثر من 250 هدفًا وبنية تحتية في قطاع غزة، بالإضافة إلى ذلك، قام مقاتلو فريق لواء البصالح القتالي، إلى جانب مقاتلي كتيبة التجميع 636 في حرس الحدود، التعرف على خلية متطرفة في منطقة الشجاعية كانت في طريقها لإطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وتوجه المقاتلون لطائرة تابعة للقوات الجوية التي هاجمت الخلية وقضت عليها.