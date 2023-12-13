منظمات حقوقية لبريطانيا: "يجب التوقف الفوري عن إرسال الأسلحة إلى إسرائيل"

دعت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان، بما فيها منظمة هيومن رايتس ووتش، في رسالة مشتركة إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إلى "الوقف الفوري" لشحنات الأسلحة من بريطانيا إلى إسرائيل.

وتزعم المنظمات أن الحكومة البريطانية تخاطر بالتواطؤ في "جرائم خطيرة" وأن هناك "خطرًا واضحًا" من أن يتم استخدام الأسلحة في "انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، بما في ذلك الهجمات التي يمكن اعتبارها جرائم حرب".

وتشير بي بي سي إلى أنه وفقا للتقديرات، منذ عام 2015، نقلت بريطانيا أسلحة عسكرية إلى إسرائيل بقيمة لا تقل عن 472 مليون جنيه إسترليني.