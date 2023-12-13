أعلن الجيش الإسرائيلي أن ثمانية جنود قتلوا أمس في القتال في قطاع غزة، ليرتفع عدد القتلى في الهجوم البري ضد حركة حماس إلى 113.

أعلن الجيش الإسرائيلي أن 10 جنود قتلوا أمس في القتال في شمال قطاع غزة بينهم قائد كتيبة في جولاني، ليرتفع عدد القتلى في الهجوم البري ضد حركة حماس إلى 115 ومنذ بداية الخرب في 7 أكتوبر الى 442 مقاتلا.

ووفقا للمعلومات المتوفرة انطلقت مجموعة من المقاتلين من لواء "جولاني" في مهمة تفتيش المباني في قصبة الشجاعية وهي منطقة كثيفة السكان، وتم إطلاق النار عليهم من أحد المنازل وتفجير عبوة ناسفة.

وأفيد أن أفراد القوة العسكرية ردوا على مصدر اطلاق النار، وانقسموا الى مجموعتين خلال محاولتهم السيطرة على الموقع. وفي خضم عملية الإنقاذ وصلت مجموعة أخرى دخلت المبنى ، وتم تفجير العبوة الناسفة التي أدت الى مقتل بين الجنود. في حين تم بوقت لاحق تفجير عبوة ناسفة ثانية تجاه عناصر الجيش الإسرائيلي، ويحقق الجيش الإسرائيلي حول وجود فتحة نفق في المكان، وقامت مروحيات بنقل المصابين والجثامين.

والجنود القتلى هم:

المقدم تومر غرينبرغ، 35 عاماً، قائد الكتيبة 13 في لواء غولاني، من ألموغ.

اللواء. روعي ملداسي، 23 عاماً، قائد سرية في الكتيبة 13 في لواء غولاني، من العفولة.

الرائد موشيه أفرام بار أون، 23 عاماً، قائد سرية في الكتيبة 51 في لواء جولاني، من رعنانا.

الرقيب. أخيا داسكال، 19 عاما، جندي في الكتيبة 51 في لواء غولاني، من حيفا.

Cpt. ليل حايو، 22 عاماً، قائد فصيلة في الكتيبة 51 في لواء غولاني، من شوهام.

الرائد بن شيلي، 26 عاماً، قائد فرقة في الوحدة 669 في سلاح الجو الإسرائيلي، من قدرون.

الرقيب. الدرجة الأولى روم هيشت، 20 عامًا، من الوحدة 669 في سلاح الجو الإسرائيلي، من جفعتايم.

الرقيب. أوريا يعقوب، 19 عامًا، من الكتيبة 614 في سلاح الهندسة القتالية، من عسقلان.

ويتسحاق بن بسات، 44 عامًا، رئيس فريق قائد لواء جولاني، من سدي يعقوب.

والرقيب. عيران ألوني، 19 عاماً، من الكتيبة 51 في لواء جولاني، من أوفاكيم.

ويقول الجيش إن ثلاثة جنود آخرين أصيبوا بجروح خطيرة.