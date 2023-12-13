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الرئيس الأمريكي يشير إلى الرهائن في غزة عندما سئل عن تقارير عن غمر الأنفاق

i24NEWS
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الجيش الإسرائيلي يضخ مياه البحر إلى أنفاق حماس
27a copyright law Israelالجيش الإسرائيلي يضخ مياه البحر إلى أنفاق حماس

قال بايدن "فيما يتعلق بغمر الأنفاق... حسنا. هناك تأكيدات بأنه... لا يوجد رهائن في أي من هذه الأنفاق. لكنني لا أعرف ذلك على وجه اليقين"

رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن الرد بشكل مباشر على سؤال بشأن التقارير التي تفيد بأن إسرائيل تضخ مياه البحر في شبكة أنفاق حماس في غزة، في إشارة فقط إلى التأكيدات على عدم وجود رهائن في المناطق المستهدفة.

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وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين لم تذكر أسماءهم أن الجيش الإسرائيلي بدأ مؤخرا ضخ مياه البحر في شبكة أنفاق حركة حماس في غزة في عملية ستستغرق على الأرجح أسابيع.

ونشرت شبكة إيه.بي.سي نيوز في وقت لاحق تقريرا مشابها، وقالت إن الغمر يبدو محدودا.

IDF Spokesperson
IDF Spokespersonعمود نفق يقع بالقرب من جسر محصن للجيش الإسرائيلي.

وردا على سؤال حول التقارير خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، قال بايدن "فيما يتعلق بغمر الأنفاق... حسنا. هناك تأكيدات بأنه... لا يوجد رهائن في أي من هذه الأنفاق. لكنني لا أعرف ذلك على وجه اليقين"، وأضاف "لكنني أعلم أن كل مقتل مدني هو مأساة مطلقة، وقد أعلنت إسرائيل عن نيتها، كما قلت، أن تنفذ أقوالها... بالأفعال".

وأوضحت الصحيفة أن بعض مسؤولي إدارة بايدن يقولون إن العملية قد تساعد في تدمير الأنفاق وذكرت الصحيفة أن مسؤولين آخرين أبدوا مخاوفهم من أن مياه البحر قد تعرض إمدادات المياه العذبة في غزة للخطر.

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