هل دخلت ألمانيا على خط صفقة تبادل مرتقبة بين إسرائيل وحماس للإفراج عن مختطفين؟

وكانت المانيا لعبت دورا هاما بالوساطة في قضية رون آراد وصفقة شاليط

أفادت القناة N12 نقلا عن مصادر فلسطينية بأن BND جهاز المخابرات الألمانية، يشارك في مفاوضات حول صفقة استعادة مختطفين جديدة، الحديث يدور هنا عن عنوان قد يكون أكثر أهمية من قطر، حيث أن ألمانيا لعبت دورا هاما في قضية رون أراد وصفقة شاليط.

وذكر التقرير نقلا عن مصادر عربية أنه خلال البحث عن صفقة أخرى، قدمت إسرائيل عرضا أوليا: الإفراج عن 50 جندية، مصابين وكبار السن من أسر حماس مقابل الإفراج عن 150 أسرى مرضى وكبار السن من إسرائيل. ويشار الى أن حماس أوضحت أنهم لا يريدون في هذه المرحلة مسلحين أعتقلوا خلال الحرب الأخيرة. ويأتي هذا أيضا على خلفية تقاير أخرى قالت إن حماس تصر على أنه لن تكون مفاوضات قبل انتهاء الحرب- وأن الأنباء غير صحيحة.

واستعرض التقرير سيناريوهين متوقعين من جانب السنوار : الخطة الكبيرة التي تنص على وقف القتال، عندما يستمر حكمه في غزة- وهذا يعني وقف إطلاق نار طويل الأمد. الاحتمال لإبرام صفقة مختطفين كبيرة "الكل مقابل الكل"، ضئيلة جدا في المدى القريب. السنوار ليس هناك، وسيكون لإسرائيل من الصعب الموافقة على وقف إطلاق نار.

أما الخطة الثانية تتحدث عن هدنة مؤقتة، وحرق الوقت في مواجهة الحرب الإسرائيلية. الاجراء هو دفعة إنسانية صغيرة- الإفراج عن مرضى ونساء، الأمر الذي يقدم لحماس عدة أيام. احتمال وقوع مثل هذا الأمر متوسط ومن الممكن أن يحدث الشهر القادم.الهدف في إسرائيل هو المحاولة للوصول الى هذا الاتفاق، الذي يعتمد على أدوات الضغط. العملية العسكرية وظهور وسطاء في الصفقة.