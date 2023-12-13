الجزائر ستستقبل 400 طفل فلسطيني للعلاج في مشافيها

أكد المصدر "استقبال هؤلاء الأطفال الجرحى يكون بالمستشفيات المدنية والعسكرية لولايات الجزائر العاصمة، وولاية وهران وولاية قسنطينة".

كشفت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن مصدر رسمي، اليوم الثلاثاء، أن الجزائر ستستقبل 400 طفل فلسطيني مصاب جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن "استقبال هؤلاء الأطفال الجرحى يكون بالمستشفيات المدنية والعسكرية لولايات الجزائر العاصمة، وولاية وهران وولاية قسنطينة".

ولم توضح السلطات الجزائرية موعد وصول هؤلاء الأطفال المصابين إلى الجزائر، إذ يحتمل أن يتم نقلهم من خلال طائرات عسكرية مُجهزة من مطار العريش المصري.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الاثنين الماضي، ارتفاع حصيلة القتلى جراء القصف الإسرائيلي إلى أكثر من 18000 وأكثر من و49600 جريح.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، أن 10 جنود قتلوا أمس في القتال في شمال قطاع غزة بينهم قائد كتيبة في جولاني، ليرتفع عدد القتلى في الهجوم البري ضد حركة حماس إلى 115 ومنذ بداية الخرب في 7 أكتوبر الى 442 مقاتلا.