مقتل ستة مسلحين والعثور على كمية كبيرة من الأسلحة وأنفاق بعملية عسكرية للجيش الإسرائيلي بمخيم جنين

العملية العسكرية لا زالت متواصلة في مخيم جنين قام عناصر الجيش خلالها بتمشيط أكثر من 400 مبنى

قتل ستة مسلحين فلسطينيين خلال عملية للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين ، حيث قتل اثنين خلال تبادل إطلاق في حين قتل أربعة آخرين من بعد استهدافهم بطائرة مسيرة الثلاثاء، هذه العملية استغرقت يوما كاملا ولا زالت مستمرة.

خلال العملية داهمت القوات الإسرائيلية مئات المباني وصادرت عشرات البنادق، ودمرت الأنفاق وعثرت على نقاط المراقبة، وعثرت على أسلحة كثيرة ومعدات عسكرية. وافيد أن أربعة جنود إسرائيليين أصيبوا بصورة طفيفة خلال تفجير أحد الأنفاق التي عثر عليها.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان مشترك مع جهاز الأمن العام (الشاباك) أن القوات قامت بتمشيط أكثر من 400 مبنى وأوقفت مئات المشتبهين للتحقيق وصادرت أسلحة وذخيرة، ودمرت ستة ورشات لتصنيع الذخيرة، وعددا من الانفاق وأبراج مراقبة ومتفجرات.

IDF spokeman العثور على أسلحة في مخيم جنين

العثور على نفق في مخيم جنين العثور على أسلحة في مخيم جنين