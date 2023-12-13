الجيش الإسرائيلي يخطط للحفاظ على تواجده العسكري في شمال غزة بعد انتهاء الحرب

فيما يتعلق بالترتيب المستقبلي في قطاع غزة، فإنه ينبثق وسط التباين في موقف إسرائيل والولايات المتحدة إجماع متبادل يتمثل بالحفاظ على تواجد عسكري إسرائيلي في مناطق محددة داخل القطاع

وسط القتال العنيف المستمر في قطاع غزة، نقلت السلطات الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة نواياها المتمثلة في الحفاظ على وجود عسكري كبير في المناطق الشمالية من المنطقة حتى بعد انتهاء المرحلة الحالية من الأعمال العدائية، وفقًا لمسؤولين إسرائيليين كبار.

ويعني القرار أن عودة ما يقرب من مليون فلسطيني نزحوا من المناطق الشمالية بسبب الصراع لن تكون فورية. وستضمن الرقابة الإسرائيلية عملية تدريجية لمنع أي تسلل محتمل لمسلحي حماس بين العائدين.

ومن المتوقع أن تحتفظ القوات الإسرائيلية بوجود جنود متمركزين في مناطق رئيسية مثل بيت حانون ومدينة غزة.

وفي حين أن الانتشار العسكري قد يمتد إلى ما هو أبعد من هذه المواقع، فقد أكدت السلطات الإسرائيلية مجددًا أن نواياها لا تنطوي على الضم أو إقامة المستوطنات من جديد في قطاع غزة.

Mohammed ABED / AFP فلسطينيون يفرون من مدينة غزة وأجزاء أخرى من شمال غزة باتجاه المناطق الجنوبية، يسيرون على طريق في 8 نوفمبر 2023

فيما يتعلق بالترتيب المستقبلي في قطاع غزة ما بعد حماس، وسط تباين الآراء بين إسرائيل والولايات المتحدة، على ضوء ميل الأخيرة نحو تسليم المنطقة إلى السلطة الفلسطينية، هناك إجماع متبادل بين الحليفين يتمثل بالحفاظ على تواجد عسكري إسرائيلي في مناطق محددة داخل قطاع غزة.