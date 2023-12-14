استمرار المعارك في قطاع غزة والجيش الإسرائيلي يستعين بالقوات الجوية في معاركه بالشجاعية وجباليا وخان يونس

قضى فريق لواء المظليين القتالي على العديد من مسلحي الفصائل الفلسطينية شمال قطاع غزة خلال اليوم الفائت. ورصدت القوة المدرعة التابعة للواء عناصر من حماس كانوا يراقبون القوات، فأطلقت النار وقضت عليهم. إضافة إلى ذلك، قام مقاتلو الفريق القتالي أمس بتفتيش مجمع مدرسي كان بمثابة بؤرة مركزية لقتال كتيبة الشجاعية التابعة لحماس. وتم العثور على البنى التحتية القتالية في المجمع الذي استخدم لإطلاق النار باتجاه القوات الإسرائيلية، وتم تدميره.

IDF Spokesperson قوات الجيش الإسرائيلي في غزة، مقطع فيديو تم نشره في 14 كانون الأول/ديسمبر.

وداهم مقاتلو وحدة ماجلان عدداً من الحواجز الأمنية في منطقة خان يونس، وعثروا على أسلحة وقنابل يدوية وبنادق كلاشينكوف. ودمر المقاتلون مدخلين ومنصة إطلاق صواريخ ومخزن أسلحة في المجمع.

وخلال نشاط الفريق القتالي التابع للواء 460 المكلف بتدمير البنى التحتية للمسلحين في منطقة مخيم جباليا،عثر المقاتلون على أسلحة وتم القضاء على مسلحين في عدة مواجهات. وفي أعقاب رصد قوة كتيبة التجميع 414 التابعة لحرس الحدود قناصًا تابعًا لحماس وهو يطلق النار من أحد المباني باتجاه قوة من جيش الدفاع الإسرائيلي، تم القضاء عليه بتوجيه مروحية قتالية.