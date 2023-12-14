التغطية متواصلة| استمرار المعارك في قطاع غزة والجيش الإسرائيلي يستعين بالقوات الجوية في معاركه بالشجاعية وجباليا وخان يونس
فيما تستمر العمليات البرية في غزة على ضوء تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "بالاستمرار حتى تدمير حماس" تُسمع صفارات الإنذار في البلدات الإسرائيلية القريبة من حدود غزة في وقت مبكر الخميس
تستمر العمليات البرية في غزة لليوم الـ69 على ضوء تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "بالاستمرار حتى النهاية، حتى النصر، وحتى تدمير حماس" وسط استمرار سماع دوي صفارات الإنذار وقد أطلقت صباح اليوم الخميس في ساعة مبكرة في البلدات الإسرائيلية القريبة من حدود غزة.
لمتابعة تطورات الحرب في اليوم السابق اضغط هنا
تقرير: حماس قد تُقبل على الاعتراف بإسرائيل كجزء من عملية المصالحة بين الفصائل الفلسطينية
اقترح موسى أبو مرزوق، المسؤول الكبير في حركة حماس، أن تعترف الحركة بإسرائيل من أجل إنهاء الصراع بين مختلف الفصائل الفلسطينية. وقال أبو مرزوق، في مقابلة مع موقع "المونيتور" الإخباري الأميركي في مكتبه بالدوحة، إنه "يجب اتباع الموقف الرسمي وهو أن منظمة التحرير الفلسطينية اعترفت بدولة إسرائيل". منظمة التحرير الفلسطينية تشمل كافة الفصائل الفلسطينية باستثناء حماس والجهاد الإسلامي.
صفارات الإنذار تدوي في محيط غلاف غزة
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي: إسرائيل تتخذ خطوات لحماية المدنيين ربما الولايات المتحدة نفسها لا تقوم بها
This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .
تقرير: إطلاق صاروخ مضاد للدبابات على زرعيت شمال إسرائيل والجيش يرد بإطلاق النار على جنوب لبنان
استمرار المعارك في قطاع غزة والجيش الإسرائيلي يستعين بالقوات الجوية في معاركه بالشجاعية وجباليا وخان يونس
قضى فريق لواء المظليين القتالي على العديد من مسلحي الفصائل الفلسطينية شمال قطاع غزة خلال اليوم الفائت. ورصدت القوة المدرعة التابعة للواء عناصر من حماس كانوا يراقبون القوات، فأطلقت النار وقضت عليهم. إضافة إلى ذلك، قام مقاتلو الفريق القتالي أمس بتفتيش مجمع مدرسي كان بمثابة بؤرة مركزية لقتال كتيبة الشجاعية التابعة لحماس. وتم العثور على البنى التحتية القتالية في المجمع الذي استخدم لإطلاق النار باتجاه القوات الإسرائيلية، وتم تدميره.
وداهم مقاتلو وحدة ماجلان عدداً من الحواجز الأمنية في منطقة خان يونس، وعثروا على أسلحة وقنابل يدوية وبنادق كلاشينكوف. ودمر المقاتلون مدخلين ومنصة إطلاق صواريخ ومخزن أسلحة في المجمع.
وخلال نشاط الفريق القتالي التابع للواء 460 المكلف بتدمير البنى التحتية للمسلحين في منطقة مخيم جباليا،عثر المقاتلون على أسلحة وتم القضاء على مسلحين في عدة مواجهات. وفي أعقاب رصد قوة كتيبة التجميع 414 التابعة لحرس الحدود قناصًا تابعًا لحماس وهو يطلق النار من أحد المباني باتجاه قوة من جيش الدفاع الإسرائيلي، تم القضاء عليه بتوجيه مروحية قتالية.
This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .
وزارة الصحة الفلسطينية تقول إنه قُتل 11 شخصًا خلال اشتباكات في جنين والضفة الغربية بينما تواصل قوات الأمن الإسرائيلية عملياتها لما يزيد عن 45 ساعة
أفادت وسائل إعلام عبرية أن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) وشرطة الحدود الإسرائيلية نفذت عملية واسعة، في إطار عملية تفتيش واعتقال في جنين بالضفة الغربية يوم الخميس. ووفقا للتقارير فقد استهدف الجيش الإسرائيلي خلية مسلحة من الجو بطائرة بدون طيار، أسفرت عن مقتل عدد من الفلسطينيين.
This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .
تقرير قطري: إسرائيل أعلنت استعدادها لاستئناف المفاوضات لإطلاق سراح المختطفين وقوبلت باستياء من الوسطاء
تلقت القاهرة رسائل من الحكومة الإسرائيلية، طلبت فيها فتح مفاوضات جديدة تقود إلى اتفاق لـ"تبادل الأسرى"، يتضمن وقفاً إنسانياً لإطلاق النار، على ما أفادت مصادر تحدثت إلى العربي الجديد.
وبحسب المصادر، تحدث رئيس الموساد دافيد برنيع، الأحد، مع عباس كامل، رئيس المخابرات العامة المصرية، وأبلغه أن إسرائيل منفتحة على إمكانية العودة إلى المفاوضات. ووفقا للمصدر فقد قوبل الجانب الإسرائيلي برد قاس من الوسطاء، وأضاف أن كبار المسؤولين في قطر لم يكونوا راضين عن سلوك إسرائيل في الأيام الأخيرة وشعروا أنها تفعل ذلك كمناورة ليس إلا.
مدمرة ماسون الأمريكية أسقطت طائرة بدون طيار أطلقها الحوثيون باتجاه ناقلة ترفع علم جزر المارشال
This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .
نشرت القيادة المركزية الأمريكية بيانا صباح الخميس قالت فيه إن مدمرة الصواريخ الموجهة من طراز Arleigh-Burke USS Mason (DDG 87) تلقت نداء استغاثة حوالي الساعة 08:30 (بتوقيت صنعاء) من يوم أمس الأربعاء ، صدر عن الناقلة Motor Vessel Ardmore Encounter التي ترفع علم جزر مارشال بعد تعرضها لهجوم من قبل قوات أنصار الله الحوثيين. وأفيد بأن هذه القوات حاولت في البداية الصعود على متن الناقلة عبر الزوارق. إقرأ المزيد
تقديرات أمريكية: حوالي نصف القنابل التي أسقطها الجيش الإسرائيلي على غزة هي "قنابل غبية" وغير دقيقة
كشفت المخابرات الأمريكية وفق تقرير لشبكة سي إن إن عن تقديراتها بأن ما يقرب من نصف القنابل التي ألقاها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بداية الحرب في قطاع غزة عقب هجوم 7 أكتوبر والبالغ عددها 29.000 كانت "قنابل وهمية" وغير موجهة - مما يزيد من المخاطر على المدنيين. وبحسب التقرير فإن حوالي 40% - 45% من القنابل لم تكن موجهة. الرائد نير دينر رئيس قسم الاتصالات الدولية في وحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عقب على النشر بالقول: " "باعتبارنا جيشًا ملتزمًا بالقانون الدولي ومدونة قواعد السلوك الأخلاقية، فإننا نخصص موارد هائلة لتقليل الأذى الذي يلحق بالمدنيين الذين تستخدمهم حماس كدروع بشرية. حربنا هي ضد حماس، وليس ضد سكان غزة."