الحوثي يوجه تهديدا مباشرا لإسرائيل باستهداف "ساعر 6": "ربما يكون مصيرها كمصير ساعر 4"

قامت المدمرة الأمريكية ماسون بتدمير الطائرة بدون طيار التي انطلقت من مناطق سيطرة الحوثيين واتجهت مباشرة نحو ماسون وتم إسقاطها دفاعًا عن النفس

نشر مسؤول كبير في المكتب السياسي للحوثيين اليوم على حساب إكس (تويتر سابقا) منشورا هدد من خلاله إسرائيل على خلفية إعلانها الدفع بسفينة ساعر 6 إلى البحر الأحمر لمواجهة التهديد الحوثي المتمثل بضرب حصار بحري على إسرائيل، على إثر دخولهم على خط الحرب الدائرة في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس.

وجاء في المنشور: "لن يجرؤوا لأنهم جبناء وغير مستعدين لخسارة 430 مليون دولار. ولعل مصير "ساعر 6" في البحر الأحمر سيكون كمصير "ساعر 4" في البحر الأبيض المتوسط بعون الله". وكانت سفينة ساعر4 قد استهدفت فعلا بصاروخ لحزب الله خلال حرب لبنان الثانية.

https://twitter.com/i/web/status/1735158351858651438 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

يأتي النشر على خلفية الشد والجذب بين الحوثي الذي يطلق بين الفينة والأخرى صواريخ باتجاه السفن المتوجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر وبين الدفاعات الأمريكية حينا والفرنسية حينا آخر.

ونشرت القيادة المركزية الأمريكية بيانا صباح الخميس قالت فيه إن مدمرة الصواريخ الموجهة من طراز Arleigh-Burke USS Mason (DDG 87) تلقت نداء استغاثة حوالي الساعة 08:30 (بتوقيت صنعاء) من يوم أمس الأربعاء ، صدر عن الناقلة Motor Vessel Ardmore Encounter التي ترفع علم جزر مارشال في جنوب البحر الأحمر، بعد تعرضها لهجوم من قبل قوات أنصار الله الحوثيين. وأفيد بأن هذه القوات حاولت في البداية الصعود على متن الناقلة عبر الزوارق.

وعندما لم ينجح ذلك، تم إطلاق صاروخين من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن على السفينة، لكنهما أخطآ الهدف. وقامت المدمرة الأمريكية ماسون بتدمير الطائرة بدون طيار التي انطلقت أيضاً من مناطق سيطرة الحوثيين، واتجهت مباشرة نحو ماسون وتم إسقاطها دفاعًا عن النفس. ولم تقع إصابات في صفوف الأفراد ولم تلحق أضرار بأي سفينة، وفق البيان الذي أكد أن الناقلة Ardmore تمكنت من المضي قدمًا دون وقوع أي حادث آخر.

تتواصل الاعتداءات من قبل الحوثي على الناقلات التي تتوجه إلى إسرائيل عبر البحر الأحمر وفق زعم جماعة الحوثي التي دخلت على خط الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة إضافة إلى التصعيد الخطير على الحدود الشمالية لإسرائيل فيما ينذر من انزلاق باتجاه حرب إقليمية.