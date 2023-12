الحوثي يوجه تهديدا مباشرا لإسرائيل باستهداف "ساعر 6": "ربما يكون مصيرها كمصير ساعر 4"

نشر مسؤول كبير في المكتب السياسي للحوثيين اليوم على حساب إكس (تويتر سابقا) منشورا هدد من خلاله إسرائيل على خلفية إعلانها الدفع بسفينة ساعر 6 إلى البحر الأحمر لمواجهة التهديد الحوثي المتمثل بضرب حصار بحري على إسرائيل، على إثر دخولهم على خط الحرب الدائرة في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس.

وجاء في المنشور: "لن يجرؤوا لأنهم جبناء وغير مستعدين لخسارة 430 مليون دولار. ولعل مصير "ساعر 6" في البحر الأحمر سيكون كمصير "ساعر 4" في البحر الأبيض المتوسط بعون الله". وكانت سفينة ساعر4 قد استهدفت فعلا بصاروخ لحزب الله خلال حرب لبنان الثانية.