الاستخبارات الأمريكية: 40-45% من الذخائر الإسرائيلية التي أُلقيت في غزة كانت غير موجهة

وفقاً لشبكة CNN التي تلقت وصفاً للتقييم من ثلاثة مصادر، فإن حوالي 40-45% من ذخائر جو-أرض المستخدمة والبالغ عددها 29,000 كانت غير موجهة، فيما كانت بقية الذخائر موجهة بدقة

أجرى مكتب مدير المخابرات الوطنية الأمريكية تقييما للذخائر من نوع جو-أرض التي استخدمتها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وفقاً لشبكة CNN التي تلقت وصفاً للتقييم من ثلاثة مصادر، فإن حوالي 40-45% من ذخائر جو-أرض المستخدمة والبالغ عددها 29,000 كانت غير موجهة، فيما كانت بقية الذخائر موجهة بدقة. وتشكل الصواريخ غير الموجهة خطراً أكبر على السكان المدنيين، لكونها أقل دقة.

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وبحسب شبكة CNN، رفض المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، نير دينار، التعليق على التقييم: "نحن لا نتوقف عند نوع الذخائر المستخدمة".

وأشار بريان كاستنر، وهو ضابط سابق في فريق التخلص من الذخائر المتفجرة (EOD)، وكبير مستشاري الأزمات في منظمة العفو الدولية بشأن الأسلحة والعمليات العسكرية: "إنها مشكلة تنطوي على ضرر جسيم للمدنيين إذا لم يكن لديهم تلك الدقة، وإذا كنت لا تملك المعلومات لتعالج الشكوك حول وجهة سقوط القذائف".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق يوم الثلاثاء إن إسرائيل قد تفقد الدعم الدولي بسبب "القصف العشوائي" في قطاع غزة.