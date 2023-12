الاستخبارات الأمريكية: 40-45% من الذخائر الإسرائيلية التي أُلقيت في غزة كانت غير موجهة

أجرى مكتب مدير المخابرات الوطنية الأمريكية تقييما للذخائر من نوع جو-أرض التي استخدمتها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وفقاً لشبكة CNN التي تلقت وصفاً للتقييم من ثلاثة مصادر، فإن حوالي 40-45% من ذخائر جو-أرض المستخدمة والبالغ عددها 29,000 كانت غير موجهة، فيما كانت بقية الذخائر موجهة بدقة. وتشكل الصواريخ غير الموجهة خطراً أكبر على السكان المدنيين، لكونها أقل دقة.