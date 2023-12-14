تصريح غير عادي لقيادي بحماس:"سنحترم التزامات منظمة التحرير بالاعتراف بإسرائيل"

القيادي في حماس قال خلال المقابلة بأن "خطف الأطفال والنساء في 7 أكتوبر" كان خطأ

أشار القيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق خلال مقابلة مع موقع "المونيتور" إلى أن حماس ستعترف بإسرائيل في حال انضمامها الى منظمة التحرير الفلسطينية وقال :"نطالب بأن نكون جزءا من منظمة التحرير الفلسطينية، وقلنا بأننا سنحترم التزاماتها". وأوضح أبو مرزوق خلال المقابلة اليوم "يجب أن يتمتع الإسرائيليون بحقوق ، لكن ليس على حساب الآخرين".

رغم أن أبو مرزوق دافع خلال المقابلة في المونيتور عن أنشطة حماس خلال هجوم 7 أكتوبر، الا أنه قال بأن "خطف النساء والأطفال كان أمرا خاطئا"، وحين سئل عن سبب عدم إفراج حماس عنهم من الأسر ، أجاب بأن "إسرائيل تواصل قصف غزة باستمرار"، كما قال إن "مواطني غزة والفصائل الفلسطينية الأخرى" الذين اجتازوا السياج الحدودي- هم المسؤولين. ونفى أبو مرزوق أي اتهامات بارتكاب عنف جنسي من جانب المسلحين خلال الهجوم وقال إن "هذه أكاذيب فقط".

وأشار أبو مرزوق خلال المقابلة بأنه تم التوصل الى "أهداف كثيرة" خلال هجوم حماس في 7 أكتوبر، من بينها إعادة الحديث عن القضية الفلسطينية الى جدول الأعمال الدولي وقال "الجميع يتحدثون عن دولة فلسطينية".

يعتبر موسى أبو مرزوق أحد كبار قادة حماس في الخارج ، ويعيش خارج غزة، وكان نائب رئيس المكتب السياسي السابق خالد مشعل، وقاد في الماضي النظام الجوي للذراع العسكرية في حماس، وشارك بتطوير قدرات المسيرات والطائرات الشراعية للقسام.