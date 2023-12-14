مصدر سياسي: لرئيس الموساد الحرية المطلقة في التصرف في ما يتعلق بملف استعادة الرّهائن

بعد أنباء عن منع الكابينيت رئيس الموساد من السفر إلى قطر

في قرار مجلس الوزراء لإدارة الحرب (الكابينيت الحربيّ) بشأن صفقة إطلاق سراح الرهائن، تم الاتفاق على أن إسرائيل لن تبادر إلى مسار المفاوضات، لكن هذا لا يعني أنها ليست منفتحة على الأفكار. التقدير في هو أن هناك خطوة معينة سيعلن عنها خلال أيام قليلة، وأن بعض المفاوضات ستبدأ في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

في غضون ذلك، أشار مسؤول سياسي الليلة الماضية الى تقرير، الذي أفاد بأن مجلس الوزراء الحربي منع رحلة رئيس الموساد إلى قطر لعقد اجتماعات حول إطلاق سراح الرهائن. وقال "من وجهة نظر رئيس الوزراء، فإن لرئيس الموساد والموظفين الحرية الكاملة في العمل للترويج والقيام بكل ما هو ضروري، بما في ذلك السفر لحضور اجتماعات مع الوسطاء، من أجل دفع الجهود الرامية إلى إطلاق سراح المختطفين لدينا". بحسب تثرير نشره موقع "واينت" الإسرائيلي.

ويرتبط قرار الحكومة بجدولين زمنيين: استكمال سير المناورة البرية وزيادة الضغط على حماس، إلى جانب الضغط الأميركي لإنتاج هدنة أخرى وصفقة أخرى. كما يتناسب القرار مع القطار الجوي الأمريكي – وصول مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ورئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي الجنرال تشارلز براون إلى إسرائيل.

وأضاف المسؤول: "الحديث عن قول إسرائيل "لا" لإمكانية الشروع في عملية تفاوض من تلقاء نفسها يعبر عن رغبتها في إدخال حماس إلى المفاوضات تحت ضغط أكبر، وفي وضع ترغب فيه بالحصول على بعض الوقت للتفكير. وبالتالي، فهي ترى أن الوسطاء هم من سيبادرون بالتحرك. لكن لا يبدو أن حماس حريصة على ذلك".