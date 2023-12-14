نتنياهو عقب لقائه بمستشار الأمن القومي الأمريكي: سنستمر في الحرب حتى الانتصار التام على حماس

مستشار الأمن القومي الأميركي التقى أعضاء مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي

التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأعضاء مجلس إدارة الحرب اليوم (الخميس) مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في مقر وزارة الأمن "الكيريا" بتل أبيب. وأكد رئيس الوزراء ومستشار الأمن القومي التزامهما بالإفراج عن جميع المختطفين المتبقين في غزة.

وفي بداية اللقاء، شكرت حكومة نتنياهو مستشار الأمن القومي سوليفان على دعم الولايات المتحدة في الحرب ضد منظمة حماس . وناقش الطرفان استمرار الحرب وتحقيق الأهداف المشتركة، وهي في مقدمتها: القضاء على حركة حماس، وإطلاق سراح جميع المختطفين، وتفكيك قدرات حماس العسكرية، وإنهاء حكمها في غزة.

وقال نتنياهو: "التقيت اليوم مع جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي. وإنني أقدر بشدة دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، سواء في تزويد الجيش الإسرائيلي بالسلاح، أو في كبح محاولات الأمم المتحدة لوقف القتال، أو في المساعدة على عودة المختطفين لدينا.

Amos Ben Gershom /L.A.M نتنياهو وغالانت يجتمعان مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في تل أبيب

وأضاف: "أريد أن أوضح أن عودة المختطفين هي هدف مركزي. نحن لن نتخلى عنه، ولو للحظة واحدة، حتى في هذه اللحظة. لقد أخبرت أصدقائنا الأمريكيين أن محاربينا الأبطال لم يذهبوا سدى. ومن خلال الألم العميق الناجم عن سقوطهم، نحن أكثر تصميما من أي وقت مضى على مواصلة القتال حتى يتم القضاء على حماس - حتى النصر الكامل".