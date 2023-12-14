المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: مقاتلو حماس يختبئون تحت الأرض وسنستخدم العبوات الناسفة ولن يكونوا في مأمن

كيربي: لا نملي شروطا على إسرائيل بشأن مدة الحرب لكننا نريدها أن تنهيها في أقرب وقت ممكن

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العميد دانييل هاغاري، إلى التوثيقات غير العادية التي نشرها الجيش الإسرائيلي والشاباك والتي تظهر القضاء على مقاتلي حماس في أحد الأنفاق - وقال: "لقد تعرفنا عليهم من خلال الكاميرات. لدينا أساليب قتال جديدة سنستخدمها وسنقضي عليهم".

وأضاف هاجاري، في إفادة صحفية: "لقد اختاروا الاختباء تحت الأرض.. وهذا هو أسلوب حماس، فهم يستخدمون الناس كدروع بشرية. لدينا أساليب جديدة للحرب سنعمل بها. لن تتم حمايتهم تحت الأرض”.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن "20% من الصواريخ التي أطلقها حزب الله على إسرائيل سقطت داخل الأراضي اللبنانية".

وبعد أن أدلى المتحدث بتصريحاته بقليل، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي في المؤتمر الصحفي اليومي للصحفيين إن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان طرح على نتنياهو وأعضاء مجلس الوزراء أسئلة صعبة حول الشكل الذي يجب أن تبدو عليه المرحلة التالية من الحرب.

وأضاف: "نحن لا نملي شروطًا على إسرائيل فيما يتعلق بالمدة التي يجب أن يستغرقها الأمر. سيستغرق الأمر الوقت الذي يعتقد الإسرائيليون أنه يجب أن يستغرقه لإزالة التهديد، ونحن جميعًا نريد أن يحدث ذلك في أقرب وقت ممكن".

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستقاتل حتى القضاء على حماس وتحقيق النصر الكامل.