إصابة ثمانية جنود من الجيش الإسرائيلي بجروح خطيرة خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة

وفي وقت لاحق دوّت صفارات الإنذار على الحدود الشمالية، وتم رصد عدد من عمليات الإطلاق من لبنان. التي سقطت في مناطق مفتوحة

يواصل الجيش الإسرائيلي اليوم (الخميس) قصفه في منطقتي رفح وخانيونس، في حين سُمعت صفارات الإنذار هذا الصباح في غلاف غزة بعد ليلة هادئة. وفي وقت لاحق دوّت صفارات الإنذار على الحدود الشمالية، وتم رصد عدد من عمليات الإطلاق من لبنان. التي سقطت في مناطق مفتوحة، ورداً على ذلك، هاجم الجيش الإسرائيلي أهدافاً لحزب الله في لبنان.

وسمح هذا الصباح بالنشر أن الرائد (احتياط) إليشا ليفينسترن، وهو مقاتل يبلغ من العمر 38 عامًا من حريش، سقط الليلة الماضية في جنوب قطاع غزة، بعد أن أصاب صاروخ مضاد للدبابات الدبابة التي كان يستقلها.

وخلال النهار اليوم الخميس، أصيب 8 جنود من الجيش الإسرائيلي بجروح خطيرة في معارك في قطاع غزة، من بينهم ضابط في الكتيبة 82، وأربعة جنود مهندسين، وثلاثة مقاتلين من جولاني. وفي عملية استمرت 60 ساعة في جنين، أصيب 8 جنود أصيب بجروح طفيفة.

وقامت طائرة تابعة للقوات الجوية خلال العملية بمهاجمة مجموعتين قامتا بإلقاء عبوات ناسفة وإطلاق النار على القوات، ما أدى إلى مقتل سبعة وإصابة آخرين. وقتل أكثر من عشرة مقاتلين لحماس في العملية.