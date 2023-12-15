تغطية| تجدد الغارات الإسرائيلية على مدينة خانيونس والجيش يعلن مقتل ضابط وإصابة 4 آخرين في معارك جنوبي القطاع
اقتحامات إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية واشتباكات مسلحة في طوباس
في بداية اليوم الـ70 من الحرب تجدد الغارات الإسرائيلية على مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، والجيش يعلن مقتل ضابط في معارك جنوبي القطاع| قوات الجيش الإسرائيلي تعلن أنها استعاد جثة أحد الجنود الذين كانوا محتجزين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.| مسؤول أمريكي: إن أيام السنوار أصبحت معدودة| تقرير: الولايات المتحدة تريد التحول إلى عمليات كوماندوز مستهدفة للقضاء على كبار مسؤولي حماس وإنقاذ الرهائن.|اقتحامات إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية واشتباكات مسلحة في طوباس.
بايدن يريد أن تنتقل إسرائيل إلى أساليب أكثر استهدافًا في غضون ثلاثة أسابيع
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنه كجزء من الضغط الأمريكي على إسرائيل لتقليل حدة الحرب، يريد الرئيس جو بايدن من إسرائيل أن تتحول إلى أساليب عمل أكثر استهدافًا في غضون ثلاثة أسابيع، أو بعد ذلك بوقت قصير.
وقال أربعة مسؤولين حكوميين أميركيين في التقرير إن المرحلة الجديدة من الحرب التي يأمل الأميركيون الانتقال إليها ستشمل استخدام مجموعات صغيرة نسبياً من القوات الإسرائيلية التي ستدخل المراكز السكانية في غزة للقيام بمهام مستهدفة مثل تحديد مواقع قادة حماس والقضاء عليهم وأن ينقذوا الرهائن ويدمروا الأنفاق.
قوات الجيش الإسرائيلي تعلن أنها استعاد جثة أحد الجنود الذين كانوا محتجزين في قطاع غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استعاد جثة أحد جنوده الذين كانوا محتجزين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
اقتحامات إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية واشتباكات مسلحة في طوباس
اقتحمت القوات الإسرائيلية عددا من البلدات والمدن الفلسطينية فجر اليوم الجمعة، في مشهد يتكرر يوميا في الضفة الغربية، حيث وقعت مواجهات مسلحة في مدينة طوباس شمال الضفة.
يهود الولايات المتحدة يجمعون تبرعات قياسية بتاريخهم لمساعدة إسرائيل
أفاد موقع واينت، اليوم الجمعة، بأن يهود الولايات المتحدة جمعوا مبلغا غير مسبوق بتاريخهم لمساعدة إسرائيل.