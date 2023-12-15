بايدن يريد أن تنتقل إسرائيل إلى أساليب أكثر استهدافًا في غضون ثلاثة أسابيع

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنه كجزء من الضغط الأمريكي على إسرائيل لتقليل حدة الحرب، يريد الرئيس جو بايدن من إسرائيل أن تتحول إلى أساليب عمل أكثر استهدافًا في غضون ثلاثة أسابيع، أو بعد ذلك بوقت قصير.

وقال أربعة مسؤولين حكوميين أميركيين في التقرير إن المرحلة الجديدة من الحرب التي يأمل الأميركيون الانتقال إليها ستشمل استخدام مجموعات صغيرة نسبياً من القوات الإسرائيلية التي ستدخل المراكز السكانية في غزة للقيام بمهام مستهدفة مثل تحديد مواقع قادة حماس والقضاء عليهم وأن ينقذوا الرهائن ويدمروا الأنفاق.