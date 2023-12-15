اشتباكات مسلحة في طوباس والجيش الإسرائيلي يقتحم عددا من البلدات والمدن في الضفة الغربيّة

جددت القوات الإسرائيلية اقتحامها لعدد من البلدات والمدن في الضفة الغربية فجر اليوم الجمعة، حيث وقعت مواجهات مسلحة في مدينة طوباس شمال الضفة. جاء هذا بحسب ما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن عددا من الآليات العسكرية الإسرائيلية اقتحمت مدينة طوباس من مدخلها الشرقي، وسط إطلاق كثيف للرصاص.

كما جددت القوات الإسرائيلية فجرا، عملياتها في بلدة بيت أمر شمال الخليل، وبحسب الوكالة، إن الجنود الإسرائيليين ألصقوا بيانات تحذير للمواطنين على مداخل عدة مساجد ومتاجر في البلدة. وفي وقت سابق، قامت القوات الإسرائيلية بعمليات في بلدة صوريف وقرية شيوخ العروب شمال وشمال شرقي الخليل، وداهمت منازل عدة واعتقلت مطلوبين.

كذلك، هدمت القوات الإسرائيلية منزل عائلة المعتقل زياد جبريل الصفدي في القرية نفسها. وكانت القوات الإسرائيلية داهمت المجلس القروي وعدة منازل، قبل أن تعتقل 3 مواطنين من عوريف عقب تفتيش منازلهم.