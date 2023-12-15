المتحدث العسكري الإسرائيلي: قوات الجيش قامت بالسيطرة على مقر كتيبة الشجاعية التابعة لحماس

وداهمت الفرق القتالية من تشكيل الكوماندوس واللواء السابع البنى التحتية وقضت على مقاتلي حماس في قلب مدينة خانيونس

قامت قوات اللواء القتالي 188 بالسيطرة على مقر كتيبة الشجاعية التابعة لمنظمة حماس وتدميرها. وداهمت الفرق القتالية من لتشكيل الكوماندوس واللواء السابع البنى التحتية للحركة وقضت على مقاتلين في قلب مدينة خانيونس. جاء هذا بحسب ما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هغاري صباح السبت.

وجاء في بيان المتحدثة لوسائل الإعلام: "أنهت قوات فريق اللواء القتالي 188، بالتعاون مع قوات المدرعات والهندسة والمشاة والقوات الجوية، السيطرة على مقر كتيبة الشجاعية التابعة لمنظمة حماس. وتمكن المقاتلون خلال العملية من القضاء على المقاتلين من حماس وتدمير فتحة نفق كان يتواجد فيها أحدهم الذي حاول إلقاء قنبلة على قواتنا. تم تدمير المجمع بطائرات القوات الجوية والدبابات والقوات الهندسية. كما قام مقاتلو كتيبة التجميع 414 بأول استخدام لطائرة مسيرة من نوع "ماعوز"، حيث كشفوا ومهاجموا خلية مسلحة في المنطقة.

وأضاف: "في اليوم الأخير، داهمت الفرق القتالية من تشكيل الكوماندوز واللواء السابع البنى التحتية لحماس في قلب مدينة خانيونس، وقضت على العديد من المقاتلين وعثرت على ممرات أنفاق لمنظمة حماس.

ودمرت القوات خلال المداهمات مستودعاً للأسلحة باستخدام "إبرة فولاذية". بالإضافة إلى ذلك، عثر المقاتلون على فتحة نفق بداخلها دراجات نارية استخدمها عناصر حماس في الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر. بالإضافة إلى ذلك، هاجمت طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية مبنى كان يستخدم كمخبأ لعناصر حماس، وقضت طائرة على ثلاثة منهم حاولوا مهاجمة قواتنا".