"أيامه باتت معدودة":الولايات المتحدة تتوعد يحيى السنوار

تأتي تصريحات المسؤول الأمريكي بعد زيارة قام مستشار الأمن القومي الأمريكي الى إسرائيل اجتمع خلالها مع كافة القادة الإسرائيلين

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية مساء الخميس خلال مؤتمر صحافي جاء بعد مباحثات مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في إسرائيل، إن أيام قائد حماس في غزة يحيى السنوار باتت معدود :"لا يهم كم من الوقت سيستغرق هذا. يداه ملطخة بدماء أمريكية، سيتم تحقيق العدالة مع السنوار".

وأضاف المسؤول الأمريكي الكبير بأن الولايات المتحدة ناقشت إمكانية استخدام سكان غزة الذين كانوا في الماضي جزءا من قوات الأمن الفلسطينية في غزة كنواة لقوة مستقبلية ستتمركز في غزة بعد الحرب. وشدد المسؤول على أن الحديث يدور عن فكرة من بين أفكار كثيرة يتم مناقشتها حاليا بشأن السيطرة على غزة بعد الحرب.

ووفقا للمسؤول الأمريكي، أنه خلال مباحثات ساليفان في إسرائيل جرى نقاش مفصل حول الانتقال من معركة برية كبيرة في غزة الى المرحلة القادمة التي تشمل نشاطا بقوة أقل وتركز على أهداف محددة تعتمد على معلومات استخباراتية والتي ستستمر لفترة زمنية أطول. وقال المسؤول الأمريكي "التقارير عن الإطار الزمني ليست دقيقة" وأشار إلى أن كل شيئ سيكون مرتبطا بالظروف على الأرض.

وقال المسؤول : "ستكون هناك نقطة حيث سيكون هناك انتقال من العملية البرية المهمة التي لا تزال مستمرة إلى جهد مركز طويل المدى ومبني على الاستخبارات". وتابع "لم يكن هناك ولا مرة توقعات بأن تستمر العملية البرية الكبيرة الى الأبد، لكن سيكون انتقال الى معركة بقوة أقل. هذا يقول إن قادة حماس ولا مرة سيتمتعون بلجوء، لكن هذه ستكون معركة مختلفة عن التي نراها اليوم".

ويشار الى أن محادثات جاك سوليفان في إسرائيل تناولت ملف الإفراج عن المختطفين بصورة موسعة، خصوصا في اجتماعه مع رئيس جهاز الموساد دافيد بارنياع، التي كان من المفترض أن تستغرق ساعة لكنها استمرت لساعتين. وتناقش الولايات المتحدة حاليا عدة مبادرات مع الأطراف للإفراج عن المختطفين، لكن المسؤول الكبير قال إنه من السابق لأوانه معرفة المبادرة التي ستؤتي ثمارها. وأكد على مسؤولية خرق الاتفاق تقع على عاتق حركة حماس التي "قررت في اللحظة الأخيرة تصنيف النساء المدنيات كمجندات وهو ما أبطل الاتفاق".