English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر

"أيامه باتت معدودة":الولايات المتحدة تتوعد يحيى السنوار

i24NEWS
دقيقة 2
يخيى االسنوار
AP Photo/Adel Hanaيخيى االسنوار

تأتي تصريحات المسؤول الأمريكي بعد زيارة قام مستشار الأمن القومي الأمريكي الى إسرائيل اجتمع خلالها مع كافة القادة الإسرائيلين

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية مساء الخميس خلال مؤتمر صحافي جاء بعد مباحثات مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في إسرائيل، إن أيام قائد حماس في غزة يحيى السنوار باتت معدود :"لا يهم كم من الوقت سيستغرق هذا. يداه ملطخة بدماء أمريكية، سيتم تحقيق العدالة مع السنوار". 

Video poster

وأضاف المسؤول الأمريكي الكبير بأن الولايات المتحدة ناقشت إمكانية استخدام سكان غزة الذين كانوا في الماضي جزءا من قوات الأمن الفلسطينية في غزة كنواة لقوة مستقبلية ستتمركز في غزة بعد الحرب. وشدد المسؤول على أن الحديث يدور عن فكرة من بين أفكار كثيرة يتم مناقشتها حاليا بشأن السيطرة على غزة بعد الحرب. 

ووفقا للمسؤول الأمريكي، أنه خلال مباحثات ساليفان في إسرائيل جرى نقاش مفصل حول الانتقال من معركة برية كبيرة في غزة الى المرحلة القادمة التي تشمل نشاطا بقوة أقل وتركز على أهداف محددة تعتمد على معلومات استخباراتية والتي ستستمر لفترة زمنية أطول. وقال المسؤول الأمريكي "التقارير عن الإطار الزمني ليست دقيقة" وأشار إلى أن كل شيئ سيكون مرتبطا بالظروف على الأرض. 

وقال المسؤول : "ستكون هناك نقطة حيث سيكون هناك انتقال من العملية البرية المهمة التي لا تزال مستمرة إلى جهد مركز طويل المدى ومبني على الاستخبارات". وتابع "لم يكن هناك ولا مرة توقعات بأن تستمر العملية البرية الكبيرة الى الأبد، لكن سيكون انتقال الى معركة بقوة أقل. هذا يقول إن قادة حماس ولا مرة سيتمتعون بلجوء، لكن هذه ستكون معركة مختلفة عن التي نراها اليوم". 

ويشار الى أن محادثات جاك سوليفان في إسرائيل تناولت ملف الإفراج عن المختطفين بصورة موسعة، خصوصا في اجتماعه مع رئيس جهاز الموساد دافيد بارنياع، التي كان من المفترض أن تستغرق ساعة لكنها استمرت لساعتين. وتناقش الولايات المتحدة حاليا عدة مبادرات مع الأطراف للإفراج عن المختطفين، لكن المسؤول الكبير قال إنه من السابق لأوانه معرفة المبادرة التي ستؤتي ثمارها. وأكد على مسؤولية خرق الاتفاق تقع على عاتق حركة حماس التي "قررت في اللحظة الأخيرة تصنيف النساء المدنيات كمجندات وهو ما أبطل الاتفاق". 

Video poster
تلقت هذه المقالة 0 تعليق