الجيش الإسرائيلي يهاجم أهدافًا تابعة لحزب الله في لبنان

إسرائيل تلقي منشورات تحذر من التعامل مع حزب الله فوق قرية بجنوب لبنان

هاجمت الجيش الإسرائيلي اليوم (الجمعة) من الجو هدفاً لمنظمة حزب الله في الأراضي اللبنانية، ثم هاجمت لاحقاً مسلحًا كان يعمل في الأراضي اللبنانية بالقرب من منطقة زرعيت. كما هاجمت قوات الدفاع الإسرائيلية في الصباح أيضاً عنصرين مسلحين. في الأراضي اللبنانية قرب منطقة يارون.

وفي السياق ذاته، ألقى الجيش الإسرائيلي الجمعة منشورات باللغة العربية من طائرة مسيّرة فوق بلدة كفرشوبا المحاذية لمزارع شبعا في جنوب لبنان، محذّراً السكان من "تستّر" عناصر حزب الله بين الأهالي، بحسب ما أفاد شاهد عيان وكالة فرانس برس.

وقال شاهد عيان لوكالة فرانس برس طلب عدم ذكر اسمه إنه سمع "في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، دوي طائرة مسيرة في أجواء البلدة (كفرشوبا) تلقي منشورات سقطت بين المنازل في الأحياء". وأضاف أن "المسيّرة جاءت من الجهة الشرقية للبلدة حيث تقع مواقع عسكرية".

هذه المرة الأولى التي تُلقي فيها إسرائيل منشورات فوق الجنوب اللبناني منذ حرب تموز/يوليو 2006 بين إسرائيل وحزب الله.