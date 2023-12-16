وانطلقت صفارات الإنذار في المناطق الجنوبية من إسرائيل، المتاخمة لقطاع غزة، صباح اليوم السبت. وفي هذه الأثناء، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته داخل القطاع

تعهد مسؤول كبير في جماعة الحوثي أن المتمردين اليمنيين سيواصلون عملياتهم ضد إسرائيل، حيث أن الهجمات المتكررة التي تشنها الجماعة تعطل الشحن الدولي عبر ممر مائي رئيسي على البحر الأحمر، فيما أبلغت القيادة المركزية الأمريكية (USCENTCOM) الليلة الماضية عن هجومين على سفينتين تجاريتين في منطقة البحر الأحمر، ومحاولة ثالثة تم إحباطها، وذلك في نفس اليوم الذي علقت فيه شركة الشحن العالمية العملاقة ميرسك أنشطتها في المنطقة التي تتعرض لهجوم من قبل الحوثيون.

وانطلقت صفارات الإنذار في المناطق الجنوبية من إسرائيل، المتاخمة لقطاع غزة، صباح اليوم السبت. وفي هذه الأثناء، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته داخل القطاع. لمتابعة أحداث الحرب كاملة من أمس الجمعة، انقر هنا.