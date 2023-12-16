التغطية متواصلة| الحوثيون يتعهدون بمواصلة الهجمات على إسرائيل وأمريكا تؤكد وقوع 3 هجمات على الأقل في منطقة البحر الأحمر
وانطلقت صفارات الإنذار في المناطق الجنوبية من إسرائيل، المتاخمة لقطاع غزة، صباح اليوم السبت. وفي هذه الأثناء، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته داخل القطاع
تعهد مسؤول كبير في جماعة الحوثي أن المتمردين اليمنيين سيواصلون عملياتهم ضد إسرائيل، حيث أن الهجمات المتكررة التي تشنها الجماعة تعطل الشحن الدولي عبر ممر مائي رئيسي على البحر الأحمر، فيما أبلغت القيادة المركزية الأمريكية (USCENTCOM) الليلة الماضية عن هجومين على سفينتين تجاريتين في منطقة البحر الأحمر، ومحاولة ثالثة تم إحباطها، وذلك في نفس اليوم الذي علقت فيه شركة الشحن العالمية العملاقة ميرسك أنشطتها في المنطقة التي تتعرض لهجوم من قبل الحوثيون.
وانطلقت صفارات الإنذار في المناطق الجنوبية من إسرائيل، المتاخمة لقطاع غزة، صباح اليوم السبت. وفي هذه الأثناء، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته داخل القطاع. لمتابعة أحداث الحرب كاملة من أمس الجمعة، انقر هنا.
صفارات الإنذار تدوي في زرعيت قرب الحدود الشمالية مع لبنان
الأمم المتحدة تشيد بإعادة إسرائيل فتح معبر غزة أمام شحنات المساعدات
رحبت الأمم المتحدة بإعلان إسرائيل عن فتح معبر كرم أبو سالم الحدودي لإيصال المساعدات الإنسانية المباشرة إلى غزة، قائلة إنه كلما كان ذلك أفضل كلما أسرعنا.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن “التنفيذ السريع لهذا الاتفاق سيزيد من تدفق المساعدات” و”وقف إطلاق النار الإنساني سيزيد من توزيع تلك المساعدات عبر غزة بشكل أكبر”.
وقال دوجاريك أيضًا إن مسؤولي الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة أفادوا أمس الجمعة أن المعاناة الإنسانية للفلسطينيين في غزة تفاقمت بسبب الفيضانات بعد هطول أمطار غزيرة في الأيام القليلة الماضية في القطاع.
وزير الدفاع الأمريكي يتحدث مع نظيره البريطاني لبحث أحداث البحر الأحمر
تحدث وزير الدفاع الأمريكي لويد جيه أوستن مع نظيره البريطاني غرانت شابس لمناقشة "التهديد المستمر للمدنيين والشحن العالمي الذي تشكله الهجمات غير القانونية التي يشنها الحوثيون". في منطقة البحر الأحمر.
واختتم بيان البنتاغون أنه "سلط الوزيران الضوء على أهمية البحر الأحمر باعتباره شريانًا حيويًا للتجارة العالمية. وأشار كلاهما إلى أن حجم وتواتر هذه الهجمات يشكل مشكلة دولية كبيرة يجب معالجتها.