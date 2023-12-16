سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة : "حماس مثل داعش، قتل الإسرائيليين أهم من حماية الأقصى"

وفي نهاية خطابه، سارع إلى الإشارة إلى أنه بغض النظر عن عدد "القرارات الهدامة التي يتم اتخاذها في الأمم المتحدة، فإن إسرائيل لن تتوقف - حتى تُهزم حماس

بث سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، أمس الجمعة، على منصة الجمعية العامة، اعتراض صاروخ حماس الذي أطلق باتجاه المسجد الأقصى في القدس، وقال : "تلقينا اليوم دليلاً دامغاً على أن حماس هي داعش". وكما دمرت داعش المساجد، فإن حماس مستعدة لتفجير الأقصى، مشددا "اليوم أثبتت حماس أن قتل الإسرائيليين أهم بالنسبة لها من حماية الأماكن الإسلامية المقدسة"

وأضاف جلعاد إردان، "إنه عار". وتركزت المناقشات في الأمم المتحدة على القرار الذي تم تبنيه لصالح وقف إطلاق النار الإنساني في غزة.

وأردف إردان إن الإسلام "سمح لحماس بالاغتصاب والاعتداء الجنسي". لأن حماس قد لا تنظر إلى الإسرائيليين كبشر.

وفي نهاية خطابه، سارع إلى الإشارة إلى أنه بغض النظر عن عدد "القرارات الهدامة التي يتم اتخاذها في الأمم المتحدة، فإن إسرائيل لن تتوقف - حتى تُهزم حماس ويعود جميع المختطفين إلى ديارهم".

وشدد إردان على أن قرار الجمعية العامة بشأن وقف إطلاق النار هو عار غير أخلاقي وأن "وقف إطلاق النار الإنساني" الذي تقدموا به هو عار غير أخلاقي. لقد كان في الواقع "وقف إطلاق النار لإنقاذ حماس".