تقرير: مدير وكالة الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد" سيلتقي مع رئيس الوزراء القطري لاستئناف محادثات الرهائن

وأشار الموقع في تقريره، إلى أن الاجتماع سيكون أول لقاء بين كبار المسؤولين الإسرائيليين والقطريين منذ انهيار وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوع

من المتوقع أن يجتمع مدير وكالة الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد"، ديفيد بارنياع، مع رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في أوروبا نهاية الأسبوع الحالي لبحث استئناف مفاوضات إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة، بحسب ما أفاد مصدران مطلعان لموقع "أكسيوس"

وأشار الموقع في تقريره، إلى أن الاجتماع سيكون أول لقاء بين كبار المسؤولين الإسرائيليين والقطريين منذ انهيار وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوع، وتجنب أن كشف الموقع أسماء المصادر.

وبحسب الموقع فإن عودة إسرائيل إلى طاولة المفاوضات تشير إلى أنها مستعدة لاستكشاف صفقة رهائن جديدة، بعدما توقفت الصفقة السابقة عقب رفض حماس إطلاق سراح النساء المتبقيات اللاتي تحتجزهن كرهائن، فيما تقول حماس إن هؤلاء النساء جنديات في الجيش الإسرائيلي.

وكان قد أفاد تقرير سابق لـ"أكسيوس" أن وسطاء من قطر اتصلوا بمسؤولين إسرائيلين خلال الأيام الماضية لمعرفة التوجهات حول إعادة إطلاق المحادثات غير المباشرة مع حماس بشأن صفقة جديدة.

وتقود قطر مفاوضات بين حماس وإسرائيل. ويقيم في الدوحة العديد من قادة حماس.