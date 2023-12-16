تقرير: الولايات المتحدة توبخ إسرائيل بسبب عشرات الهجمات جنوب لبنان

التقرير يقول ان هذه الهجمات استهدفت مواقع عسكرية للجيش اللبناني والذي تعتبره واشنطن لاعبا أساسيا لأي تسوية مستقبلية

بسبب المخاوف من التصعيد على الجبهة الشمالية بين إسرائيل ولبنان،وبخت الولايات المتحدة إسرائيل بسبب مجموعة من الهجمات التي أصابت مواقع للجيش اللبناني، ووفقا للتقرير في شبكة "سي ان ان" أوضح الأمريكيون لإسرائيل أن أكثر من 30 هجوما إسرائيليا أصاب بنية عسكرية للجيش اللبناني-غير مقبولة. هذه الهجمات نفذت من خلال أسلحة خفيفة، المدافع والغارات الجوية.

وقال مسؤول أمريكي لشبكة "سي ان ان" إن الولايات المتحدة تعتقد أنه على الأقل قسم من هذه الهجمات عرضية ولم تكن تهدف الى ضرب مواقع الجيش اللبناني، أنما مواقع لحزب الله. وأضاف أنه ليس من الواضح هدف هذه الهجمات وقال :"من الممكن أن جنودا صغار لم يتصرفوا بضبط النفس على النحو الكافي".

حجم الحوادث، التي لم يتم التبليغ عنها في الماضي والتي على ما يبدو أسفرت عن مقتل جندي واحد على الأقل، أحبطت المسؤولين الأمريكيين. الإدارة الأمريكية تعتقد أن الجيش اللبناني سيكون جزءا من كل حل ديبلوماسي لمنع أي تصعيد بالحرب والتوصل الى تهدئة. المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أوضح لوكالة "سي ان ان" أن "أي ضرر لحق بقوات أخرى لم يكن مقصودا".

في حين قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي لـ"ٍسي ان ان" إن الولايات المتحدة :"لا تريد أن ترى الصراع يمتد الى لبنان ونواصل على حث إسرائيل لبذل ما في استطاعتها لمنع المساس بالمواطنين، البنية الزراعية والقوات اللبنانية" وتابع "الولايات المتحدة فخورة بشراكتها مع الجيش في جنوب لبنان، مؤسسة أساسية للاستقرار في المنطقة بأسرها".

والجيش اللبناني ليس بقوة حزب الله الذي يتلقى التمويل والتدريب والأسلحة من إيران. وأوضح المسؤول الأميركي الذي تحدث لـ"سي ان ان "أن الجيش اللبناني هو بديل محايد تعتقد الولايات المتحدة أنه سيكون لاعباً مهماً في أي تسوية سلمية مستقبلية.