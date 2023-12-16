تقرير: الولايات المتحدة ستقيم إدارة مدنية خاصة للمرحلة الانتقالية بغزة بعد الحرب

هذه الإدارة الخاصة ستتولي الشؤون المدنية للقطاع وسيشارك فيها مسؤولين إسرائيليين

تنوي الولايات المتحدة إقامة إدارة مدنية خاصة تقوم بإدارة شؤون قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية بين انتهاء الحرب حتى تسليم حكم القطاع الى قوة ما، وبحسب هيئة البث الرسمية "كان" تم الاتفاق على هذه الأمور الخميس خلال اجتماع مجلس الحرب، خلال زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان.

ووفقا لمسؤولين مطلعين على تفاصيل الموضوع، ستكون الإدارة مسؤولة عن إدارة الشؤون المدنية لسكان قطاع غزة، وسيشارك بها مسؤولون إسرائيليون رسميون.

وصرح مسؤول أمريكي كبير الخميس بأن الولايات المتحدة ناقشت خلال زيارة سوليفان إمكانية الاستعانة بسكان القطاع ممن كانوا في الماضي جزءا من قوات الأمن الفلسطينية في غزة كنواة لقوة مستقبلية ستتمركز في غزة بعد الحرب. وشدد المسؤول على أن الحديث يدور عن فكرة من بين أفكار كثيرة تمت مناقشتها حاليا بشأن السيطرة على غزة بعد الحرب.

ووفقا للمسؤول أنه خلال محادثات سوليفان في إسرائيل جرى نقاش مفصل حول الانتقال من حملة برية كبيرة في غزة الى المرحلية التالية، والتي ستشمل نشاطا أقل كثافة وستركز على أهداف محددة مع الاعتماد على معلومات استخباراتية والتي ستستغرق مدة زمنية أطول. مشيرا الى أن "جميع التقرير عن أطر زمنية حددتها أمريكا غير دقيقة". وشدد المسؤول الأمريكي: "ستكون هناك نقطة يتم خلالها انتقال من الحملة البرية المهمة التي لا تزال مستمرة إلى جهد مركز طويل المدى ومبني على الاستخبارات"