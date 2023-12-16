تقرير: المختطفون في الشجاعية كانوا عراة، يلوحون بالعلم الأبيض ويصرخون بالعبرية "النجدة" لكنهم قتلوا

بحسب التحقيق، الجنود الذين أطلقوا النار على الرهائن تصرفوا بشكل مخالف لتعليمات إطلاق النار

مقتل المختطفين الإسرائيليين الثلاثة: أجرى الجيش الإسرائيلي تحقيقاً أولياً في الحادث المأساوي الذي قُتل فيه بالرصاص المختطفون الإسرائيليون يوتام حاييم وسامر فؤاد الطلالقة وألون شامريز، الذين كانوا محتجزين لمدة 70 يوماً لدى حركة حماس.

تم إطلاق النار عليهما خلال قتال عنيف في الشجاعية، وهي منطقة لم يعد فيها مدنيون. وبحسب التحقيق، الجنود الذين أطلقوا النار على الرهائن تصرفوا بشكل مخالف لتعليمات إطلاق النار.

وأوضح مسؤول كبير في القيادة الجنوبية أن قوات الجيش الإسرائيلي تمركزت في مبنى مكون من عدة طوابق في منطقة الشجاعية، في منطقة لا يتواجد فيها سوى المقاتلين أو المراقبين. لاحظ جندي كان في القوة على ثلاثة أشخاص خرجوا من المبنى "كانوا عراة الصدر ويضعون عصا عليها قطعة قماش بيضاء. وصرخ "إرهابيين" وتم إطلاق النار عليهم خلافا للتعليمات الافتتاحية وأصيب اثنان. وركض الرهينة الثالث دون أن يصاب بأذى إلى المبنى الذي خرجوا منه".

ودعت القوات الخاطفين إلى الخروج، وسمعت صيحات "النجدة" باللغة العبرية. وحتى في الماضي كانت مثل هذه النداءات للجنود، وخرج المختطف من المبنى وطلب قائد الكتيبة الجنود وقف إطلاق النار، إلا أن جنديا من مبنى مجاور أطلق النار على المختطف وأصابه وتم إطلاق هذه النار أيضًا بصورة مخالفة للأوامر وتعليمات إطلاق النّار

وبعد التحقيق الأولي تم نقل التأكيدات والتعليمات إلى القوات الميدانية. وصدرت تعليمات للجنود بأن يكونوا على دراية باحتمالية لقاءهم في ساحات القتال مع الرهائن الهاربين أو المهجورين، وأن ينتبهوا إلى العلامات مثل التحدث باللغة العبرية أو رفع الأيدي. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديث وتنقيح تعليمات إطلاق النار لجميع القوات.