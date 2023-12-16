وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل محتجزة إسرائيلية أخرى في غزة

مقتل المختطفة الإسرائيلية عنبار هايمان في أسر حماس

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل محتجزة إسرائيلية أخرى في قطاع غزة وهي عنبار هيمان (27 عامًا). وفي وقت سابق، كشف تحقيق للجيش الإسرائيلي في قضية قتل 3 أسرى إسرائيليين في غزة من قبل جنوده "بالخطأ" أن القتلى كانوا يلوّحون بالرايات البيضاء وأن أحدهم كان يستنجد باللغة العبرية قائلا "أنقذونا".

وعلى مدى 71 يوما، ظلت عائلة الراحلة هايمان ومعارفها متمسكة بالأمل في عودتها للرسم على الجدران في إسرائيل، لكن هذا المساء تلاشى هذا الأمل مع نبأ وفاتها. اختطِفَت عنبار من حفلة "نوفا" حيث تطوعت كمعالجة عاطفية. كان دورها هو مساعدة الأشخاص الذين يشعرون بالتوعك نتيجة تعاطي المخدرات.

في وقت سابق أجرى الجيش الإسرائيلي تحقيقاً أولياً في الحادث المأساوي الذي قُتل فيه المختطفون الإسرائيليون يوتام حاييم وسامر فؤاد الطلالقة وألون شامريز، الذين كانوا محتجزين لمدة 70 يوماً لدى حركة حماس.

تم إطلاق النار عليهما خلال قتال عنيف في الشجاعية، وهي منطقة لم يعد فيها مدنيون. وبحسب التحقيق، الجنود الذين أطلقوا النار على الرهائن تصرفوا بشكل مخالف لتعليمات إطلاق النار.