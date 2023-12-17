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  • التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين لترتفع حصيلة العملية البرية في غزة إلى 121

التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين لترتفع حصيلة العملية البرية في غزة إلى 121

أدهم حبيب الله، سعيد محاجنةSaid Mehajni/Adham Habiballah
دقيقة 2
جنود إسرائيليون على السياج الحدودي مع قطاع غزة، جنوب إسرائيل
Flash90جنود إسرائيليون على السياج الحدودي مع قطاع غزة، جنوب إسرائيل

لم تقتصر خسائر الجيش الإسرائيلي في نهاية الأسبوع على المعارك الجنوبية بقطاع غزة، بل شملت مقتل الرقيب أول (احتياط) يحزقيل عزاريا على الجبهة الشمالية، الذي قُتل في هجوم بطائرة بدون طيار انطلقت من لبنان

لم تقتصر خسائر الجيش الإسرائيلي خلال عطلة نهاية الأسبوع على المعارك الجنوبية في قطاع غزة، بل شملت مقتل الرقيب أول (احتياط) يحزقيل عزاريا على الجبهة الشمالية، الذي قُتل في هجوم بطائرة بدون طيار انطلقت من الأراضي اللبنانية.

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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين، مما يرفع حصيلة العملية البرية في غزة إلى 121

الرقيب أول (احتياط) جوزيف أفنير دوران، من القدس، 26 عامًا، كان مقاتلًا في وحدة التنقل العملياتي في الأسطول الثالث عشر، وسقط في معركة شمال قطاع غزة. والرقيب أول (احتياط) شاليف زالتسمان، من رمات يشاي، 22 عاما، كان مقاتلا في الكتيبة 6623، تشكيل رأس الحربة 55، سقط في معركة جنوب قطاع غزة.

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