الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين، مما يرفع حصيلة العملية البرية في غزة إلى 121

الرقيب أول (احتياط) جوزيف أفنير دوران، من القدس، 26 عامًا، كان مقاتلًا في وحدة التنقل العملياتي في الأسطول الثالث عشر، وسقط في معركة شمال قطاع غزة. والرقيب أول (احتياط) شاليف زالتسمان، من رمات يشاي، 22 عاما، كان مقاتلا في الكتيبة 6623، تشكيل رأس الحربة 55، سقط في معركة جنوب قطاع غزة.