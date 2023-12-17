الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين ما يرفع حصيلة العملية البرية في غزة إلى 121

ترتفع حصيلة الجنود القتلى في العملية البرية داخل قطاع غزة إلى 121 وسط مفاوضات غير مستقرة حول التوصل إلى صيغة لإطلاق سراح بقية المخطوفين الإسرائيليين لدى حماس

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأحد مقتل الرقيب أول (احتياط) جوزيف أفنير دوران، من القدس، 26 عامًا، المقاتل في وحدة التنقل العملياتي في الأسطول الثالث عشر، في معركة شمال قطاع غزة، وكذلك مقتل الرقيب أول (احتياط) شاليف زالتسمان، من رمات يشاي، 22 عاما، المقاتل في الكتيبة 6623، تشكيل رأس الحربة 55، في معركة جنوب قطاع غزة.

ترتفع حصيلة الجنود القتلى في العملية البرية داخل قطاع غزة إلى 121 وسط مفاوضات غير مستقرة حول التوصل إلى صيغة لإطلاق سراح بقية المخطوفين الإسرائيليين لدى حماس.

ووفقا لبيان الجيش فقد أصيب جندي (احتياط) في وحدة التحرك العملياتي من لواء مروم، أمس (السبت)، بجروح خطيرة خلال معركة شمال قطاع غزة.

كما أصيب ضابط وثلاثة جنود احتياط في الكتيبة 6623 تشكيل "حود هانيت/ رأس الحربة" (55)، أمس (السبت)، بجروح خطيرة في معركة جنوب قطاع غزة.