دخل أكثر من 7,000 من سكان غزة إلى إسرائيل عبر معبر إيريز لتلقي العلاج الطبي في عام 2022، وحصل 5,000 آخرون على تصاريح في النصف الأول من عام 2023 كما دعم المعبر مرور حوالي 18,500 عامل يحملون التصاريح

حتى السادس من تشرين الأول/أكتوبر، عمل معبر إيريز الذي يدار من قبل إدارة التنسيق والارتباط التابعة لمكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، كمدخل للمساعدات الإنسانية، وكان يرمز للأمل والتعايش. ويعبر منه آلاف الفلسطينيين إلى إسرائيل للعمل والعلاج الطبي. في المقابل، كشف الجيش الإسرائيلي عن نظام أنفاق تحت الأرض تابع لحركة حماس، وهو عبارة عن أنفاق هجومية تم بناؤها في المنطقة المجاورة مباشرة لمعبر إيرز.

ويمتد نظام الأنفاق الضخم هذا، الذي ينقسم إلى فروع من الأنفاق، على مسافة تزيد عن أربعة كيلومترات (2.5 ميل) ويصل إلى 400 متر فقط (1310 قدم) من معبر إيريز. وأوكلت قيادة مشروع نظام الأنفاق التحت أرضية إلى محمد السنوار، شقيق زعيم حماس يحيى السنوار.

قال اللفتنانت كولونيل ريتشارد هيخت، المتحدث الرسمي الدولي في الجيش الإسرائيلي الدولي "لقد استثمرت حماس بشكل مستمر ومتعمد مبالغ هائلة من الأموال والموارد في أنفاق إرهابية تخدم غرضًا واحدًا فقط - مهاجمة دولة إسرائيل وسكانها. شبكة الأنفاق الهجومية الاستراتيجية هذه، كبيرة بما يكفي لتمرير المركبات عبرها، قادها محمد السنوار وتم حفرها عمدًا بالقرب من معبر مخصص لحركة سكان غزة إلى إسرائيل للعمل والرعاية الطبية. بالنسبة لحماس، فإن مهاجمة شعب إسرائيل لا يزال يحظى بالأولوية على دعم شعب غزة".

معبر إيريز:

يعتبر معبر إيريز بوابة لدخول سكان غزة إلى إسرائيل للعمل والأغراض الإنسانية. وفي عام 2022، عبر أكثر من 800,000 من سكان غزة عبر معبر إيرز؛ وفي النصف الأول من عام 2023، قام بذلك 550,000 شخص، مما وضع المعبر على المسار الصحيح لتسهيل أكثر من مليون عملية عبور هذا العام. كما دعم المعبر مرور حوالي 18,500 عامل من غزة يحملون تصاريح عمل إسرائيلية، حيث يبلغ متوسط الراتب ستة أضعاف نظيره في غزة. لقد ساهم هؤلاء العمال بشكل كبير في ازدهار ونمو اقتصاد غزة. علاوة على ذلك، دخل أكثر من 7,000 من سكان غزة إلى إسرائيل عبر معبر إيريز لتلقي العلاج الطبي في عام 2022، وحصل 5,000 آخرون على تصاريح في النصف الأول من عام 2023.

في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، تعرض المعبر لهجوم من قبل حماس. اجتاح مسلحو حماس المعبر وقتلوا واختطفوا جنودًا كانوا في الخدمة هناك. تم، يوم الجمعة 15 كانون الأول انتشال جثتي جنديين من جيش الدفاع الإسرائيلي نيك بيزر ورون شيرمان اللذين تم اختطافهما من إدارة التنسيق والارتباط في قاعدة غزة يوم 7 أكتوبر، وتمت إعادتهما إلى إسرائيل في عملية للجيش الإسرائيلي بقلب غزة.

قامت قوات الجيش الإسرائيلي بتأمين النفق قبل بضعة أسابيع، كجزء من الجهود الدفاعية للجيش الإسرائيلي لاستعادة الأمن إلى المنطقة. ولا يوجد دليل على أن النفق يمتد إلى داخل إسرائيل من قطاع غزة.

لمحة عن الأنفاق:

لقد تم بناء شبكة الأنفاق المعقدة من قبل فريق مكون من عشرات النشطاء المدربين تدريباً خاصاً من جنوب غزة. واستخدم الفريق معدات حفر مخصصة تم تهريبها إلى غزة لحفر النفق. يصل عمق النفق إلى 50 مترًا تحت الأرض، ويبلغ طوله أكثر من أربعة كيلومترات، ويشتمل على مقاطع واسعة بما يكفي لمرور مركبة كبيرة من خلالها.

مثل الأنفاق الأخرى في جميع أنحاء غزة، تحتوي شبكة الأنفاق على فروع متعددة، وتم تركيب مرافق للكهرباء والصرف الصحي، وأبواب مضادة للانفجار لمنع اختراقها. كما يعرض النفق خصائص بناء أخرى، مثل الأقواس الخرسانية الواسعة وأعمدة الوصول المتعددة.

خلال الأسابيع القليلة الماضية، نفذت القوات البرية وقوات الهندسة القتالية من فرقة غزة، بما في ذلك جنود من وحدة ياهالوم، عملية واسعة النطاق ضد أنفاق حماس. وتستفيد الوحدة من القدرات التكنولوجية المتقدمة لكشف وتقييم وتأمين وتفكيك أنفاق حماس.