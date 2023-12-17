هرب من الموت إلى الموت: قصة لاجئ سوداني فر من دارفور ليقتل في إسرائيل بهجوم 7 أكتوبر

استغرق تبليغ والدته عن خبر مقتله قرابة الشهر ووقع الخبر عليها كالصاعقة

الهروب من الموت الى الموت. تلك قصة ادم بريمة لاجي سوداني هرب من الحرب في دارفور.. ليقتل في إسرائيل في السابع من أكتوبر، في الهجوم الدامي الذي نفذته حماس في غلاف غزة.

رغم مقتله في السابع من أكتوبر الا ان الخبر ظل في طي الكتمان حتى يتم إبلاغ والدته التي تعيش في معسكر النزوح في دارفور بالسودان، واستغرق الوصول اليها شهرا كاملا بسبب الحرب التي تدور هناك.

الناشط الحقوقي منعم هارون يروي :"كانت مهمة تبليغ والدته صعبة :"شاهدت وقع الخبر على والدته حين أبلغناها عن مقتل ابنها، ردة فعلها كان من الصعب تحملها، فهي فقدت قبل ابنها زوجها واخوتها، حيث قتل أعمامه وأخواله في دارفور

معاناة ادم لم تنته حتى بعد مقتله في هجوم السابع من أكتوبر، فالسلطات الإسرائيلية لم تعترف به كضحية عمل إرهابي، الناشطة الحقوقية "سيجال ابيبي" تعلق :"شخصًا قتل في الكارثة الكبرى التي نعيشها جميعًا، كيف يعقل أننا لا تعترف بحقه، كيف يعقل أننا لا نمنح أموال التأمين الوطني، كيف يعقل انه من الممكن أن يضطر مجتمعه إلى التسول من مؤسسات الدولة للاعتراف به كضحية لتثبيت حقوقه".

بعد رفض الدولة الاعتراف بحق اسرة ادم في الحصول على تعويضات اسوة بعائلات الضجايا الاسرائيلين تبنت منظمة هياس القضية، المحامي نمرود افيجال من منظمة هياس الحقوقية :"منذ بداية العمل ونحن نساعد ضحايا مأساة 7 أكتوبر، مثل آدم، حيث أننا نساعد على الاعتراف بهم كضحايا لأجل ان يحصل اسرهم على التعويض".