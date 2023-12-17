منظمة التحرير: محاسبة حماس ستتم لكن بعد وقف النار في قطاع غزة

وتابع حسين الشيخ، أنه "لا اتصالات جدية ورسمية مع حماس منذ اجتماع العلمين في مصر"، مبيناً أن "حماس هي من قطعت الاتصالات مع المنظمة"

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، إن المنظمة هي المرجعية الوحيدة للشعب الفلسطيني، مشددا على أنه "ستتم محاسبة حركة حماس لكن بعد وقف النار في قطاع غزة"، مشيرا إلى أن "الأولوية الآن وقف إطلاق النار في غزة ثم تأتي المحاسبة".

وتابع حسين الشيخ وفقا لموقع العربية، أنه "لا اتصالات جدية ورسمية مع حماس منذ اجتماع العلمين في مصر"، مبيناً أن "حماس هي من قطعت الاتصالات مع المنظمة"، مضيفا أن المنظمة أكدت لحماس ضرورة أن يكون هناك اتفاق على شكل النضال، مؤكداً أن المنظمة هي المرجعية الوحيدة للشعب الفلسطيني.

كما شدد في ذات الوقت على الترحيب بانضمام كل الفصائل لكن تحت أجندة وسياسات المنظمة، لافتاً إلى ضرورة عدم ارتهان القرار الفلسطيني بهذه العاصمة أو تلك، وتابع قائلاً إن "أي اشتباك ضد إسرائيل يجب أن يكون متفقا عليه بين الكل الفلسطيني"، موضحاً أن السلطة الفلسطينية تقر في حاجة لإصلاحات ومستعدة للقيام بها

في موازاة ذلك قال إن :"الاستيطان والتهاون الأميركي معه أضعف منظمة التحرير الفلسطينية، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أدخل الأموال لقطاع غزة لتغذية الانقسام الفلسطيني".

وعند سؤاله عن شخصية مروان البرغوثي والحديث عن دوره في تسلم منصب مستقبلي في كقائد للسلطة الفلسطينية، أكد أن "صندوق الاقتراع هو من يحدد ذلك وليس إرادة قوى خارجية".