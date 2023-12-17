تقرير: قمة سرية لقادة حماس في تركيا، فما القصة؟

عقد الاجتماع على ما يبدو برعاية تركيا حيث شعر قادة حماس بالأمان لعقد مثل هذه القمة

أفادت هيئة البث الرسمية "كان" عن قمة سرية لقيادة حماس في تركيا الأسبوع الماضي، وترأس الاجتماع نائب قائد حماس صالح العاروري وقائد حماس في الخارج خالد مشعل، ووصل العاروري الى تركيا من مقر إقامته الدائم في بيروت، في حين جاء مشعل من مقر إقامته من العاصمة القطرية الدوحة.

وشارك في الاجتماع مسؤولين آخرين من قيادة حماس، ورعت تركيا عن علم قمة قادة حماس الذين شعروا بالأمان الكافي لعقدها على أراضيها. ويبدو أن الهدف من اللقاء كان تنسيق المواقف بشأن استمرار الحرب، سواء على ساحة غزة أو على الساحة اللبنانية، وحول إمكانية إجراء مفاوضات حول صفقة تبادل أسرى أخرى بين حماس وإسرائيل.

قيادة حماس اختارت اجراء هذا الاجتماع في دولة ثالثة في الخارج وليس عن طريق وسائل أخرى، مثل محادثات الفيديو او المكالمات الهاتفية المشفرة، حتى يصل الجميع بأن يجلس الجميع في غرفة مغلقة وآمنه لا يوجد لإسرائيل منافذ استخباراتية اليها.