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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 من جنوده خلال القتال في غزة وحصيلة القتلى ترتفع إلى 126

i24NEWS
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الرقيب أول ليآف آلوش (أعلى اليسار)، والرقيب أول أوريجا باي، والرقيب الأول إيتان نائيه (أسفل اليسار)، والرقيب الأول تال فيليبا.
IDF Spokespersonالرقيب أول ليآف آلوش (أعلى اليسار)، والرقيب أول أوريجا باي، والرقيب الأول إيتان نائيه (أسفل اليسار)، والرقيب الأول تال فيليبا.

أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين عن مقتل 4 من جنوده خلال القتال في غزة وتم إخطار عائلاتهم

أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين عن مقتل 4 من جنوده خلال القتال في غزة ما يرفع حصيلة القتلى الجنود منذ بدء العملية البرية إلى 126. ووفقا لبيان الجيش فقد سقط في القتال كل من:  

الرائد أوريجا باير 20 عاماً من معلوت ترشيحا، مقاتل في وحدة ماجلان، لواء الكوماندو، توفي متأثراً بجراحه بعد إصابته بجروح خطيرة بـ 14 من الشهر الجاري في معركة جنوب قطاع غزة.

الرائد ليآف علوش، 21 عاما، من جديرا، مقاتل في وحدة دوفدفان، لواء الكوماندو، خلال معركة جنوب قطاع غزة.

الرائد (احتياط) إيتان نائيه، 26 عاما، من كيبوتس سدي إلياهو، مقاتل في وحدة دوفديفان، لواء الكوماندو، قُتل في معركة جنوب قطاع غزة.

الرائد (احتياط) تال فليبا، 23 سنة، من رحوفوت، مقاتل في وحدة يهلام، سلاح الهندسة القتالية، قُتل في معركة جنوب قطاع غزة.

قام الجيش الإسرائيلي بإخطار عائلات الجنود.

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