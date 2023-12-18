التغطية متواصلة| مجلس الأمن الدولي يصوت على إطلاق سراح الرهائن لدى حماس ووقف إطلاق النار
يقال إن المسودة تحث على وقف إطلاق النار في قطاع غزة وكذلك إطلاق سراح جميع الرهائن. كما تشدد الوثيقة "على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية"
من المقرر أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الإثنين على القرار الذي طال انتظاره بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس.
ويقال إن المسودة الحالية تحث على وقف إطلاق النار في قطاع غزة وكذلك إطلاق سراح جميع الرهائن لدى حماس. بالإضافة إلى ذلك، فإن الوثيقة "تشدد على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية".
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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 من جنوده خلال القتال في غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين عن مقتل 4 من جنوده خلال القتال في غزة وتم إخطار عائلاتهم. ووفقا لبيان الجيش فقد سقط في القتال كل من:
الرائد أوريجا باير 20 عاماً من معلوت ترشيحا، مقاتل في وحدة ماجلان، لواء الكوماندو، توفي متأثراً بجراحه بعد إصابته بجروح خطيرة بـ 14 من الشهر الجاري في معركة جنوب قطاع غزة.
الرائد ليآف آلوش، 21 عاما، من جديرا، مقاتل في وحدة دوفدفان، لواء الكوماندو، خلال معركة جنوب قطاع غزة.
الرائد (احتياط) إيتان نائيه، 26 عاما، من كيبوتس سدي إلياهو، مقاتل في وحدة دوفديفان، لواء الكوماندو، قُتل في معركة جنوب قطاع غزة.
الرائد (احتياط) تال فليبا، 23 سنة، من رحوفوت، مقاتل في وحدة يهلام، سلاح الهندسة القتالية، قُتل في معركة جنوب قطاع غزة.