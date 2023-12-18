يقال إن المسودة تحث على وقف إطلاق النار في قطاع غزة وكذلك إطلاق سراح جميع الرهائن. كما تشدد الوثيقة "على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية"

من المقرر أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الإثنين على القرار الذي طال انتظاره بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس.

ويقال إن المسودة الحالية تحث على وقف إطلاق النار في قطاع غزة وكذلك إطلاق سراح جميع الرهائن لدى حماس. بالإضافة إلى ذلك، فإن الوثيقة "تشدد على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية".

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