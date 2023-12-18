الإمارات تدفع بمشروع قرار لمجلس الأمن يدعو إلى إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة

يدعو مشروع القرار إلى "وقف عاجل ومستدام للأعمال العدائية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى قطاع غزة". كما يدعو إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"

من المقرر أن يجري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تصويتا على القرار الذي طال انتظاره بشأن الحرب الإسرائيلية ضد حماس يوم الاثنين. وبحسب ما ورد يدعو مشروع القرار إلى "وقف عاجل ومستدام للأعمال العدائية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى قطاع غزة". كما يدعو إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".

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ومثل بعض المسودات السابقة، فإن هذه النسخة لا تدين حماس صراحة وتتحدث فقط ضد "جميع الهجمات العشوائية ضد المدنيين". بالإضافة إلى ذلك، تدعم الوثيقة حل الدولتين من خلال "التأكيد على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية".

وقال مصدر أمريكي لم يذكر اسمه لرويترز إن الوفد الأمريكي يسعى لتغيير لغة الوثيقة. "لقد انخرطنا بشكل بناء وشفاف طوال العملية برمتها في محاولة للتوحد حول منتج سيتم تمريره. تعرف دولة الإمارات العربية المتحدة بالضبط ما يمكن أن يمر وما لا يمكن أن يمر - والأمر متروك لهم إذا أرادوا إنجاز ذلك." وبحسب ما ورد فإن المفاوضات المتعلقة بصياغة الوثيقة مستمرة.

AP Photo/Craig Ruttle رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يلقي كلمة أمام الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة.

على حسابه على موقع X (تويتر سابقًا)، ناشد المبعوث الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة "أولئك الذين يدعون إلى وقف إطلاق النار ويرفضون تصديق أن إسرائيل تقاتل من أجل مستقبلها ذاته": "لا يوجد شيء اسمه "وقف إطلاق نار إنساني". ما يجب أن نطلق على ذلك حقًا هو وقف إطلاق النار "لإنقاذ حماس". نحن لسنا أغبياء. توقفوا عن الاختباء وراء بدلاتكم وألفاظكم الدبلوماسية".

وأضاف: "أنتم لا تهتمون بإسرائيل ومستقبلها. ولا تهتمون بالرهائن. وهذا ما أكدته للأمم المتحدة: هذا القرار المشوه له هدف واحد - تأمين استمرار حكم حماس في غزة! لن نسمح بحدوث ذلك."

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صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت سابق من الأسبوع الماضي لصالح وقف إطلاق النار في غزة. وتؤيد 153 دولة عضو القرار غير الملزم.