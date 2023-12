الإمارات تدفع بمشروع قرار لمجلس الأمن يدعو إلى إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة

من المقرر أن يجري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تصويتا على القرار الذي طال انتظاره بشأن الحرب الإسرائيلية ضد حماس يوم الاثنين. وبحسب ما ورد يدعو مشروع القرار إلى "وقف عاجل ومستدام للأعمال العدائية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى قطاع غزة". كما يدعو إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".

