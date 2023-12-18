تقرير: رئيس الموساد ورئيس المخابرات المركزية ورئيس وزراء قطر في وارسو لتدارس مخطط جديد للإفراج عن الرهائن

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن الاتصالات في بدايتها فقط، وأكد أن "الأمر سيكون صعبا ومعقدا وسيستغرق وقتا". وأضاف أن التحدي في هذه المرحلة يتمثل بممارسة الضغط السياسي على حماس للعودة إلى المفاوضات

من المقرر أن يجتمع كل من رئيس الموساد ديدي برنياع ورئيس المخابرات المركزية وليام بيرنز ورئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في وارسو اليوم الإثنين، للتداول في مخطط جديد يرمي إلى الإفراج عن المختطفين لدى حماس في قطاع غزة، وفق النشر في واللا.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن الاتصالات في بدايتها فقط، وأكد أن "الأمر سيكون صعبا ومعقدا وسيستغرق وقتا". وأضاف أن التحدي في هذه المرحلة يتمثل بممارسة الضغط السياسي على حماس للعودة إلى المفاوضات. ويشارك في اللقاء أيضا المسؤول عن ملف المختطفين في الجيش اللواء الاحتياط نيتسان ألون، وقد طرح ألون بعدة أفكار بشأن سبل التوصل إلى مخطط متفق عليه لإطلاق سراح الرهائن.

وبحسب النشر في واللا فإن هذا هو اللقاء الثاني لرئيس الموساد مع المسؤول القطري خلال أقل من أسبوع بعد لقاء جمعهما في عاصمة أوروبية يوم الجمعة.

Avshalom Sassoni/Flash90 مدير الموساد ديفيد بارنياع يتحدث خلال مؤتمر لمعهد دراسات الأمن القومي (INSS) في تل أبيب، 10 سبتمبر، 2023.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن الاتصالات في بدايتها فقط، وأكد أن "الأمر سيكون صعبا ومعقدا وسيستغرق وقتا". وأضاف أن التحدي في هذه المرحلة يتمثل بممارسة الضغط السياسي على حماس للعودة إلى المفاوضات. وكان مستشار الأمن القومي قد اجتمع مع رئيس الموساد يوم الخميس لمدة ساعتين وتناولا الجهود المبذولة لمواصلة المحادثات لتحرير المخطوفين.