رصدت قوات الخلية الهجومية التابعة للواء هرئيل(10) خروج مسلحين من فتحة نفق وانضمام آخرين كانا يتحركان بسرعة باتجاه القوات فأغلقت الخلية الهجومية دائرة سريعة ووجهت طائرات سلاح الجو الذي قضى على المسلحين

خاض مقاتلو الاحتياط من الفرقة 252 خلال الأسابيع الأخيرة، معارك في منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة. تغلبت قوات المشاة والمدرعات والهندسة والإطفاء التابعة للفرقة على كتيبة بيت حانون أثناء سيطرتها على مراكز القيادة والسيطرة والمواقع التابعة لحماس، بما في ذلك المدارس والمباني العامة حيث توجد فتحات الأنفاق والعديد من الأسلحة.

وقضت قوات الفرقة على العديد من المسلحين ودمرت مخازن أسلحة ومواقع إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل ومقرات تحت الأرض تستخدمها الحركة. ولحقت أضرار جسيمة بالبنية التحتية تحت الأرض التابعة لحركة حماس في منطقة بيت حانون، ودُمرت فتحات الأنفاق ومعها طرق الأنفاق الرئيسية.

https://twitter.com/i/web/status/1736733310053740803 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وكشفت قوات لواء هرئيل (10) بالتعاون مع القوات الخاصة عن مسارات الأنفاق المركزية لكتيبة بيت حانون والتي تتمركز في قلب المركز الحضري لمدينة بيت حانون بين مبنى البلدية ومسجد وملعب كرة قدم وروضة أطفال. كما تم اكتشاف مجمع تدريب قتالي تابع لحماس في نفس المنطقة، والذي يضم معدات تدريب على الرماية بالليزر.

IDF Spokesperson نفق في منطقة بيت حانون، مقطع فيديو تم نشره في كانون الأول/ديسمبر.

وخلال عملية ميدانية، رصدت قوات الخلية الهجومية التابعة للواء هرئيل (10) خروج مسلحين من فتحة نفق وانضمام آخرين كانا يتحركان بسرعة في سيارة باتجاه قواتنا. وأغلقت الخلية الهجومية لللواء دائرة سريعة ووجهت طائرات سلاح الجو الذي قضى على خلية المسلحين.