خاض مقاتلو الاحتياط من الفرقة 252 خلال الأسابيع الأخيرة، معارك في منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة. تغلبت قوات المشاة والمدرعات والهندسة والإطفاء التابعة للفرقة على كتيبة بيت حانون أثناء سيطرتها على مراكز القيادة والسيطرة والمواقع التابعة لحماس، بما في ذلك المدارس والمباني العامة حيث توجد فتحات الأنفاق والعديد من الأسلحة.

وقضت قوات الفرقة على العديد من المسلحين ودمرت مخازن أسلحة ومواقع إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل ومقرات تحت الأرض تستخدمها الحركة. ولحقت أضرار جسيمة بالبنية التحتية تحت الأرض التابعة لحركة حماس في منطقة بيت حانون، ودُمرت فتحات الأنفاق ومعها طرق الأنفاق الرئيسية.