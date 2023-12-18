نتنياهو يناقش مع اوستن هجمات الحوثيين واوستن يتعهد بمواصلة الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل

وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستن يزور إسرائيل لمناقشة عدة مواضيع ترتبط بالحرب

تطرق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الى التهديد الذي يشكله الحوثيون في اليمن في البحر الأحمر وقال : "هذا يشكل تهديدا لحرية الملاحة في العالم بأسره". جاءت تصريحات نتنياهو في بيان مشترك مع وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستن. وقال اوستن إن الأمريكيين "يقودون قوة عمل متعددة الجنسيات لدعم المبدأ الأساسي المتمثل في حرية الملاحة" وأضاف أن "دعم إيران لهجمات الحوثيين على السفن التجارية يجب أن يتوقف".

جاءت هذه التصريحات خلال الاجتماع الموسع للوزير اوستن مع أعضاء مجلس الحرب في مقر وزارة الأمن في تل أبيب وفي مستهل كلمته التي تمحورت حول الحرب التي تخوضها إسرائيل قال خلال تطرقه لهجمات الحوثيين :""هذه معركة ضد محور الإرهاب الإيراني الذي يهدد الآن بإغلاق الممر البحري عبر مضيق باب المندب. إنني أقدر حقيقة أنكم تتخذون إجراءات لفتح المضيق. وهذا ليس في مصلحة إسرائيل فقط، بل في مصلحة العالم المتحضر برمته".

وشكر أوستن نتنياهو على حسن ضيافته خلال زيارته الثانية لإسرائيل منذ اندلاع الحرب. "أنا هنا لأؤكد على ما قاله الرئيس بايدن مراراً وتكراراً: التزامنا تجاه إسرائيل لا يقبل الشك. أعلم أن إسرائيل دولة صغيرة ومتماسكة، وأعلم أن جميع مواطني إسرائيل تأثروا بسبب الأجرام الكبير الذي نفذه حماس. وأنا هنا لأشارككم الحزن على الأرواح الطاهرة التي فقدت في 7 أكتوبر، وأنا هنا أيضًا للوقوف إلى جانب عائلات أولئك الذين ما زالوا في غزة، بما في ذلك مواطني الولايات المتحدة".

ووفقا لاوستن :"التزام أمريكا تجاه إسرائيل ثابت. لا نسمح لأي شخص أو منظمة أو دولة اختبار تصميمنا. سنواصل في تزويد إسرائيل بالمعدات اللازمة للدفاع عن بلدكم، بما في ذلك الذخائر الحيوية والمركبات التكتيكية". وأنظمة الدفاع الجوية. وسنواصل دعم مهمة إسرائيل لتحديد مكان جميع المختطفين وإلإفراج عنهم. وأنا هنا أيضًا حتى نتمكن من مناقشة السبل التي يمكننا من خلالها دعم إسرائيل بشكل أفضل على الطريق نحو الأمن المستدام. وهذا يعني معالجة الاحتياجات العاجلة أولاً – يجب أن نضمن تسليم المزيد من المساعدات الإنسانية إلى مليوني نازح في غزة، ويجب علينا توزيع هذه المساعدات بطريقة أفضل".

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