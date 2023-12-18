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حماس تنشر فيديو لثلاثة رهائن إسرائيليين مسنين تحتجزهم في غزة

i24NEWS
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الرهائن الإسرائيليين الثلاث لدى حماس يورام ميتسجر وعميرام كوير وحاييم بيري في شريط فيديو نشرته الحركة في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2023
27aالرهائن الإسرائيليين الثلاث لدى حماس يورام ميتسجر وعميرام كوير وحاييم بيري في شريط فيديو نشرته الحركة في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2023

يأتي هذا في ظل الأنباء عن صفقة تبادل محتملة تحاول مصر وقطر التوسط بها

نشرت حماس مساء اليوم شريط فيديو يظهر فيه ثلاثة رهائن إسرائيليين مسنين في غزة، يناشدون ويطالبون بتحريرهم ، ويقول الرجال وهم : حاييم بيري، وعميرام كوير ويورام ميتزجر أنهم في حالة صحية سيئة ويخشون على حياتهم وأن يلقوا حتفهم في الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة. 

Video poster

في الفيديو يطلب الرجال من إسرائيل المساعدة بتأمين إطلاق سراحهم من أسر حماس في قطاع غزة، ويناشدون الحكومة الإسرائيلية "لا تدعونا نشيخ هنا". 

يأتي نشر الفيديو بالوقت الذي تحاول فيه مصر وقطر التوسط بصفقة تبادل جديدة للرهائن والأسرى بين إسرائيل وحماس لوقف القتال في غزة. 

ويشار إلى أن رئيس الموساد الإسرائيلي اجتمع هذا الأسبوع مع رئيس وزراء قطر في أوروبا، ومن المتوقع أن يتحدث مرة أخرى مع الزعيم القطري حول اتفاق محتمل في وقت لاحق من هذا الأسبوع. 

 

 

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