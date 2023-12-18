حماس تنشر فيديو لثلاثة رهائن إسرائيليين مسنين تحتجزهم في غزة

يأتي هذا في ظل الأنباء عن صفقة تبادل محتملة تحاول مصر وقطر التوسط بها

نشرت حماس مساء اليوم شريط فيديو يظهر فيه ثلاثة رهائن إسرائيليين مسنين في غزة، يناشدون ويطالبون بتحريرهم ، ويقول الرجال وهم : حاييم بيري، وعميرام كوير ويورام ميتزجر أنهم في حالة صحية سيئة ويخشون على حياتهم وأن يلقوا حتفهم في الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة.

في الفيديو يطلب الرجال من إسرائيل المساعدة بتأمين إطلاق سراحهم من أسر حماس في قطاع غزة، ويناشدون الحكومة الإسرائيلية "لا تدعونا نشيخ هنا".

يأتي نشر الفيديو بالوقت الذي تحاول فيه مصر وقطر التوسط بصفقة تبادل جديدة للرهائن والأسرى بين إسرائيل وحماس لوقف القتال في غزة.

ويشار إلى أن رئيس الموساد الإسرائيلي اجتمع هذا الأسبوع مع رئيس وزراء قطر في أوروبا، ومن المتوقع أن يتحدث مرة أخرى مع الزعيم القطري حول اتفاق محتمل في وقت لاحق من هذا الأسبوع.