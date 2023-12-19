التغطية متواصلة| استمرار القتال بين إسرائيل وحماس في غزة، وواشنطن تعلن عن تشكيل تحالف دولي للتصدّي لهجمات جماعة الحوثي في البحر الأحمر
كشف وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن عن أن التحالف الجديد "عملية حارس الازدهار"، يضمّ 10 بلدان بينها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا والبحرين.
لليوم الـ 74 تتواصل الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة، بينما لا تظهر أي بادرة أمل في وقف وشيك لإطلاق النار، والولايات المتحدة تعلن عن تشكيل تحالف دولي للتصدّي لهجمات جماعة الحوثي في البحر الأحمر، في ما من المقرر أن يجري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، تصويتا على مشروع قرار برعاية الدول العربية بشأن الحرب بين إسرائيل ةحماس.
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الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل جنديين، يرفع عدد قتلى العمليات البرية في غزة إلى 131
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، مقتل جنديين آخرين سقطا في غزة. رقيب أول احتياط دانييل يعقوب بن هاروش، 31 عامًا، من ألون، جندي قتالي من الكتيبة 6551، في تشكيل "حتسي هايش" 551، والنقيب الاحتياطي روتيم يوسف ليفي، 24 عامًا، من أورانيت، نائب قائد فصيلة ياهالوم ضمن فيلق المهندسين القتالي، أمس الاثنين، أثناء القتال في قطاع غزة. وبمقتلهم يرتفع عدد قتلى العمليات البرية إلى 131 منذ بدء الهجوم البري وإلى 463 منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبرالمنصرم.
بالإضافة إلى ذلك، أصيب جنديان من الكتيبة 13 في لواء جولاني بجروح خطيرة مساء الاثنين خلال معركة جرت جنوب قطاع غزة. وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتم إبلاغ ذويهم.
الجيش الإسرائيلي ينفي اتّهامات واشنطن: لا نستخدم "قنابل غبية" في غزة
نفى الجيش الإسرائيلي الاتّهامات الموجّهة إليه بشنّ قصف عشوائي على قطاع غزة، مؤكّداً أنّه "ليس بحاجة" إلى الأميركيين لكي يعلم أنّ من واجبه تجنّب سقوط ضحايا مدنيّين.
وخلال لقاء عقده في قاعدة بالماشيم الجوية جنوبي تلّ أبيب مع بضعة صحافيين، قال ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي إنّه "أيّاً كان نوعها، فإنّ كلّ القنابل التي نستخدمها هي قنابل عالية الدقّة".