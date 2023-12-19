التغطية متواصلة| استمرار القتال بين إسرائيل وحماس في غزة، وواشنطن تعلن عن تشكيل تحالف دولي للتصدّي لهجمات جماعة الحوثي في البحر الأحمر

الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل جنديين، يرفع عدد قتلى العمليات البرية في غزة إلى 131

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، مقتل جنديين آخرين سقطا في غزة. رقيب أول احتياط دانييل يعقوب بن هاروش، 31 عامًا، من ألون، جندي قتالي من الكتيبة 6551، في تشكيل "حتسي هايش" 551، والنقيب الاحتياطي روتيم يوسف ليفي، 24 عامًا، من أورانيت، نائب قائد فصيلة ياهالوم ضمن فيلق المهندسين القتالي، أمس الاثنين، أثناء القتال في قطاع غزة. وبمقتلهم يرتفع عدد قتلى العمليات البرية إلى 131 منذ بدء الهجوم البري وإلى 463 منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبرالمنصرم.

IDF Spokesperson رقيب أول (احتياط) دانييل يعقوب بن هاروش، نقيب (احتياط) روتيم يوسف ليفي

بالإضافة إلى ذلك، أصيب جنديان من الكتيبة 13 في لواء جولاني بجروح خطيرة مساء الاثنين خلال معركة جرت جنوب قطاع غزة. وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتم إبلاغ ذويهم.