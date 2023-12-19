الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين لتصبح حصيلة القتلى منذ بدء العملية البرية 131
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أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من يوم الاثنين مقتل سبعة جنود آخرين. وسقط ثلاثة منهم في نفس المعركة. وبمقتل الجنديين ترتفع حصيلة قتلى المعارك كنذ بدء العملية البرية في قطاع غزة إلى 131
أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء مقتل الرائد (احتياط) دانيال يعقوب بن هاروش، 31 عاماً، من آلون، مقاتل في الكتيبة 6551، في تشكيل 'نصف النار' (551)، سقط في معركة بشمال قطاع غزة. والثاني هو النقيب (احتياط) روتم يوسف ليفي 24 عاماً من أورانيت، نائب قائد فصيلة في وحدة يلام، سقط في معركة شمال قطاع غزة.
أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من يوم الاثنين مقتل سبعة جنود آخرين. وسقط ثلاثة منهم في نفس المعركة. وبمقتل الجنديين ترتفع حصيلة قتلى المعارك كنذ بدء العملية البرية في قطاع غزة إلى 131.
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