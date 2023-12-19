الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين لتصبح حصيلة القتلى منذ بدء العملية البرية 131

أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من يوم الاثنين مقتل سبعة جنود آخرين. وسقط ثلاثة منهم في نفس المعركة. وبمقتل الجنديين ترتفع حصيلة قتلى المعارك كنذ بدء العملية البرية في قطاع غزة إلى 131

أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء مقتل الرائد (احتياط) دانيال يعقوب بن هاروش، 31 عاماً، من آلون، مقاتل في الكتيبة 6551، في تشكيل 'نصف النار' (551)، سقط في معركة بشمال قطاع غزة. والثاني هو النقيب (احتياط) روتم يوسف ليفي 24 عاماً من أورانيت، نائب قائد فصيلة في وحدة يلام، سقط في معركة شمال قطاع غزة.

27a copyright law Israel أوريجا بايير، ليآف آلوش، إيتان نائي، تال فيليبا، ليدور يوسف كارفاني، ناثانيال سيلبيرج، ويرين غاهالي

أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من يوم الاثنين مقتل سبعة جنود آخرين. وسقط ثلاثة منهم في نفس المعركة. وبمقتل الجنديين ترتفع حصيلة قتلى المعارك كنذ بدء العملية البرية في قطاع غزة إلى 131.