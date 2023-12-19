تقرير: حماس تواصل رفض العروض الإسرائيلية لاستئناف الإفراج عن الرهائن دون وقف لإطلاق النار

تقول مصادر في حماس إن الحركة أكدت على موقفها الصارم برفض أي مقترحات لا تتضمن وقف إطلاق النار كبادرة حسن نية، وسط التشديد على وجوب اشتمال الصفقات المقبلة على سجناء فلسطينيين ينتمون لغير حماس

في حديث لموقع "العربي الجديد" كشف مصدر مصري أن "المسؤولين في القاهرة بالتنسيق مع الدوحة، أبلغوا مسؤولين في الإدارة الأميركية، بصعوبة إبرام اتفاق تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس، طالما لم ينص على وقف فوري لإطلاق النار، وشددت الفصائل المقاتلة إلى جانب حماس على قرارها بعدم المشاركة في أي مفاوضات تحت القصف".

وبحسب التقرير الذي نشر الثلاثاء، فقد تلقت القاهرة بلاغا بزيارة وشيكة يجريها رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية وليام بيرنز للمنطقة قد تشمل القاهرة والدوحة خلال الأيام المقبلة، فيما اعتبر تأكيدا على الرغبة الأمريكية والإسرائيلية بإبرام اتفاق وشيك لتبادل الأسرى".

وأفاد مصدر مصري آخر، بأن "قيادة حركة حماس رفضت التعاطي مع مقترح إسرائيلي بشأن إمكانية استكمال صفقة لتبادل الأسرى تشمل المجندات وبعض كبار السن كمرحلة أولى، تتبعها مراحل أخرى"، مشيرا إلى ان العرض الإسرائيلي تضمن إمكانية إطلاق سراح قيادات من كبار السن والأسماء البارزة في الحركة الذين قضوا في السجن الإسرائيلي فترات طويلة.

وتقول مصادر في حماس إن الحركة أكدت على موقفها الصارم برفض أي مقترحات لا تتضمن وقف إطلاق النار كبادرة حسن نية، وسط التشديد على وجوب اشتمال الصفقات المقبلة على سجناء فلسطينيين ينتمون لغير حماس، لتفوت الفرصة على أي نوايا خبيثة وفق وصف المصدر لإسرائيل بشق الصف المقاوم.